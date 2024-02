Personagem ‘The Crow’ de Bill Skarsgård ridicularizado online em meio a remake

Uma primeira olhada Bill Skarsgard no remake de “The Crow” foi lançado… e os fãs estão chateados – explodindo a arte corporal exagerada, comparando-o indelicadamente com Jared Leto é o Coringa.

O negócio é o seguinte… Bill é o protagonista de um remake do clássico cult gótico de 1994 – e as primeiras fotos de seu personagem renovado “Crow” acabaram de ser lançadas na quarta-feira via Feira da Vaidade. Eles têm muitas fotos de set… mas todos estão focados nessa foto de dinheiro.