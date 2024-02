Pesagem do UFC Cidade do México: Edgar Chairez e Daniel Lacerda perdem peso para revanche

Brandon Moreno e Brandon Royval estão prontos para a revanche, assim como Yair Rodriguez e Brian Ortega. No entanto, outra dupla de rivais causou todo tipo de caos na pesagem oficial do UFC na Cidade do México, na sexta-feira.

Enquanto Moreno (126) e Royval (126), e Rodriguez (146) e Ortega (146) ganharam peso para a luta principal e co-principal, respectivamente, mais abaixo na escalação um confronto aparentemente amaldiçoado entre Edgar Chairez e Daniel Lacerda ainda atingiu outro obstáculo depois que os dois lutadores perderam peso.

Foi Lacerda quem subiu primeiro na balança, chegando meio quilo acima do limite do peso mosca, mas o drama não terminou aí. Alguns lutadores depois, Chairez apareceu e não chegou perto da marca de 126 libras para uma luta sem título, em vez disso pesava 131 libras.

Ainda não se sabe se o confronto seguirá como peso catch e, em caso afirmativo, qual penalidade os dois lutadores terão que perder para a comissão.

A reserva Chairez-Lacerda ganhou vida própria monstruosa. No primeiro encontro, em setembro passado, os dois lutaram sem contestação quando o árbitro Chris Tognoni interrompeu a luta enquanto Lacerda se defendia de um estrangulamento de Chairez. O confronto foi remarcado para outubro seguinte, mas Lacerda foi forçado a desistir da revanche devido a um problema médico.

Acrescente o fato de que Chairez se envolveu em um erro de arbitragem ainda mais angustiante no ano passado, e que Lacerda ainda não ultrapassou a marca das 6:00 de nenhuma de suas cinco lutas no UFC, e parece que estamos realmente testemunhando uma das as duplas mais estranhas da história do MMA.

Quanto aos headliners, Royval e Ortega buscam vingança após sofrerem derrotas para Moreno e Rodriguez em lutas anteriores em que os perdedores sofreram lesões nos ombros. Moreno finalizou Royval em um round no UFC 255, enquanto Rodriguez finalizou Ortega no primeiro round no UFC Long Island.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Cidade do México.

Cartão principal (ESPN + às 22h ET)

Brandon Moreno (126) x Brandon Royval (126)

Yair Rodríguez (146) vs. Brian Ortega (146)

Daniel Zellhuber (156) vs. Francisco Prado (156)

Raul Rosas Jr. Ricky Turcios (136)

Yazmin Jauregui (115) vs. Sam Hughes (115)

Manuel Torres (155) vs.

Card Preliminar (ESPN + às 19h ET)

Cristian Quinonez (135) vs. Raoni Barcelos (135)

Jesus Aguilar (126) vs. Mateus Mendonca (126)

Edgar Chairez (131)* vs. Daniel Lacerda (127)*

Cláudio Puelles (156) vs. Tarifas Ziam (156)

Ronaldo Rodríguez (126) vs. Denis Bondar (126)

Victor Altamirano (125) vs. Filipe dos Santos (124)

Muhammad Naimov (146) vs. Érico Silva (146)

*peso perdido