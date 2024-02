PFL anuncia Bellator Champions Series, transmissões em horário nobre para mercados estrangeiros

O Bellator MMA está de volta em 2024.

Na segunda-feira, o PFL anunciou planos para o Bellator Champions Series, que estreia com um evento no dia 22 de março na The SSE Arena, Belfast, em Belfast, Irlanda do Norte. O card do Bellator 302 é encabeçado por uma luta relatada anteriormente entre Corey Anderson e Karl Moore pelo título vago dos meio-pesados, e a principal desafiante dos penas Leah McCourt lutando contra Sinead Kavanagh.

Assista ao trailer do anúncio abaixo.

Esta notícia chega quatro meses após a aquisição do Bellator pelo PFL, que levantou questões sobre o futuro da promoção de longa duração. O primeiro evento conjunto entre as duas organizações acontece no dia 24 de fevereiro e está sendo classificado como PFL vs. Bellator: Champs, o que não deve ser confundido com a próxima Champions Series.

A Champions Series está focada nos mercados internacionais, com eventos disponíveis para visualização em horário nobre no DAZN em vários países europeus. O Reino Unido, Itália, Portugal, Bélgica e França são especificamente mencionados no comunicado de imprensa do PFL.

“Após a aquisição histórica do Bellator, a Professional Fighters League tem o prazer de anunciar oficialmente uma nova era do MMA com o lançamento da franquia global ‘Bellator Champions Series’”, disse o CEO da PFL, Peter Murray, no comunicado. “O Bellator Champions Series contará com lutadores campeões do Bellator defendendo seus títulos contra os melhores lutadores do mundo do elenco repleto de estrelas do Bellator. Os torcedores terão acesso às melhores competições e aos formatos mais inovadores do MMA distribuídos por líderes do esporte como o DAZN.”

Os planos de transmissão para os telespectadores dos EUA ainda não foram anunciados.

O primeiro evento do Bellator Champions Series apresenta Moore e McCourt, de Belfast, em confrontos cruciais. Moore luta contra Anderson pelo cinturão de 205 libras recentemente desocupado por Vadim Nemkov, que está subindo para o peso pesado, e McCourt busca vingar a derrota por decisão em 2022 para Kavanagh.