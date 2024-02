Philadelphia Eagles continuará o jogo ‘Tush-Push’ depois que a NFL se recusar a bani-lo

Taqui tem havido disputas para sempre sobre um jogo da NFL que o Filadélfia Eagles aperfeiçoei a ponto de ser digno de elogio. Uma peça comumente conhecida como ‘Tush-Push‘ que é realmente uma manobra de quarterback. A razão pela qual foi contestada é porque esta jogada consiste no confronto das linhas ofensivas e defensivas perto da linha da end zone. Aqueles que se preocupam com concussões têm um bom motivo para se opor a esta jogada. De acordo com uma declaração recente do executivo da NFL Troy Vicenteo NFL prefere elogiar a peça em vez de proibi-la. Falando ao PFT Live, Vincent disse: “Não puna um equipe que estrategicamente funciona bem. A taxa de sucesso é simplesmente incrível.”

Tom Brady alerta Jalen Hurts sobre os perigos da polêmica jogada de Tush PushParker Johnson

Jason Kelce não se importa muito com o ‘Tush-Push’

É altamente provável que o ‘Tush-Push‘é uma das coisas Jason Kelce vai sentir menos falta. Ele está gritando ‘Foda-se minha vida!’ toda vez que ele tem que liderar esta peça. Evidentemente, sua família também deve ficar preocupada cada vez que essa brincadeira acontece. Quando questionado sobre a polêmica, Jason parece bastante farto disso. Você já pode imaginar a indignação daqueles que se opõem a essa jogada depois que o vice-presidente executivo de operações de futebol do NFL. Esta discussão continuará causando um grande ponto de desacordo, especialmente depois de ouvir a posição da NFL.

Dado que Jason Kelce está prestes a se aposentar ou nos últimos anos de uma carreira brilhante, discutir sobre essa polêmica não adianta. Isso é o que Jason disse em um de seus ‘Novas alturas‘ episódios: “Ouça, proíba. Neste ponto, eu não me importo. Já superei a discussão sobre isso. Éramos muito bons em executar o quarterback sneak[s] antes de fazermos o empurrão. Não acho que seja uma parte necessária para isso. Certamente ajuda, não há dúvida sobre isso. Não tenho energia para me preocupar se será banido ou não. Vamos executá-lo agora porque somos bons nisso e é eficaz e, independentemente do que eles fizerem na próxima temporada, descobriremos uma maneira de fazer algo de alto nível e torná-lo eficaz”.