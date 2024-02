Pink Fan entra em trabalho de parto no meio do Mosh Pit, cantora pausa show

Reproduzir conteúdo de vídeo



Uma performance totalmente nova se desenrolou em BancoO show de Sydney em Sydney… com uma mulher entrando em trabalho de parto no meio do mosh pit – e tudo foi capturado pela câmera.

A cantora fez uma pausa em seu show no Allianz Stadium no meio de cantar “Our Song”… com a filmagem aumentando depois que ela percebeu que os espectadores sinalizavam para ela que a fã grávida foi levada por um médico.

Pink fez pouco caso da situação… perguntando de forma hilariante à multidão se “Alecia ou Alex está nascendo agora?” – em referência ao seu verdadeiro nome de nascimento, Alecia Beth Moore.

Sua apresentação cômica não terminou aí… ela brincou que não achava que todos deveriam olhar para a mulher… e que ela precisava de um pouco de privacidade.

Mas seu interesse foi verdadeiramente despertado… ela perguntou à multidão se ela realmente havia dado à luz… e apesar de saber que ainda não havia dado à luz, ela ainda lhe deu sinceros parabéns.



Agora, Pink expressou choque porque sua música altamente emocional “Our Tune” foi a que aparentemente induziu o parto… brincando: “Eu pensei que teria sido ‘Get the Party Started’ ou ‘Never Gonna Not Dance Again.’

Depois de desejar boa sorte à futura mamãe, Pink continuou com o show – o primeiro da etapa australiana de sua turnê no estádio ‘Summer Carnival’.



Uma coisa certa sobre os shows de Pink é que os fãs sempre farão disso um momento selvagem, maluco e surpreendente – por exemplo, um fã jogou as cinzas de sua mãe no palco durante um de seus shows no ano passado.