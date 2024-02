Pis/Pasep retorna neste mês. Veja tabela de valores

O que vem à sua cabeça quando pensa em fevereiro? Carnaval, volta às aulas e folga certamente seriam algumas das respostas mais comuns para esta pergunta. Mas este ano específico aponta também para um outro ponto. O abono salarial Pis/Pasep, que vai voltar a ser pago dentro de mais alguns dias.

De acordo com informações do Ministério do Trabalho, o Pis/Pasep volta a ser pago oficialmente no próximo dia 15 de fevereiro. Em 2024, o abono salarial vai tomar como base as informações trabalhistas geradas no ano de 2022. Portanto, o trabalhador precisa atentar para o que estava fazendo há dois anos.

Quem pode receber

Mas o fato é que nem todos os trabalhadores terão o direito de receber o abono salarial Pis/Pasep em 2024. Tomando como base as informações do Ministério do Trabalho, é possível afirmar que para receber o abono salarial Pis/Pasep é necessário:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2022;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2022;

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Por outro lado, não podem receber o saldo os seguintes grupos:

empregado(a) doméstico(a);

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Ainda está na dúvida sobre o processo de seleção? A partir do próximo dia 5 de fevereiro, todos os trabalhadores poderão consultar se estão dentro do Pis/Pasep de 2024. A verificação poderá ser feita através do app da Carteira Digital de Trabalho.

Os calendários



O Pis é voltado para as pessoas que atuaram em 2022 na condição de trabalhadores da iniciativa privada. Neste caso, o cidadão precisa se basear no mês do seu nascimento para saber quando poderá receber o saldo. Veja no calendário abaixo:

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 17/06/2024 27/12/2024 Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/2024

O Pasep é voltado para as pessoas que atuaram em 2022 na condição de servidores públicos. Neste caso, o cidadão precisa se basear no final do seu número de inscrição para saber quando poderá receber o saldo. Veja no calendário abaixo:

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 0 15/02/2023 28/12/2023 1 15/03/2023 28/12/2023 2 17/04/2023 28/12/2023 3 17/04/2023 28/12/2023 4 15/05/2023 28/12/2023 5 15/05/2023 28/12/2023 6 15/06/2023 28/12/2023 7 15/06/2023 28/12/2023 8 17/07/2023 28/12/2023 9 17/07/2023 28/12/2023

Tabela de valores do Pis/Pasep

O valor dos pagamentos do Pis/Pasep não é unitário, e varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados pelo cidadão no ano-base de 2022. Para este ano, o valor máximo que pode ser recebido é equivalente ao atual salário mínimo, que é de R$ 1.412 segundo o governo federal.

Valor do Benefício (R$) Meses Trabalhados em 2022 117,67 1 mês 235,34 2 meses 353,01 3 meses 470,68 4 meses 588,35 5 meses 706,02 6 meses 823,69 7 meses 941,36 8 meses 1.059,03 9 meses 1.176,7 10 meses 1.294,37 11 meses 1.412 12 meses

Como sacar o abono Pis/Pasep?

Como dito, o pagamento do abono salarial PIS é feito na Caixa Econômica Federal. Deste modo, se o cidadão já tem uma conta-corrente ou poupança neste banco, o saldo será repassado automaticamente.

Quem não tem uma conta, pode sacar a quantia indo diretamente até uma agência desta instituição, de posse dos seus documentos oficiais. Basta falar com um atendente e realizar a retirada.

O PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Assim, se o cidadão já tem uma conta ativa no sistema deste banco, vai receber o saldo de forma automática. Para as pessoas que não têm conta-corrente ou poupança nesta instituição, a dica é se dirigir pessoalmente até uma agência e retirar a quantia no guichê de caixa.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal antes de sair de casa para entender como funciona o atendimento.