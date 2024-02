Poderia o Anthony Joshua interromper o confronto Tyson Fury-Oleksandr Usyk? O plano de Turki Alalshikh

Adepois Fúria de Tyson teve que adiar sua luta indiscutível contra Oleksandr Usyk a 18 de maio, depois de sofrer uma lesão no olho em um sparring, onde isso deixa Antonio Josué na foto? Ele poderia lutar Usyk enquanto isso?

Provavelmente não. A Arábia Saudita já tem um plano em vigor para qualquer travessura entre Fúria e Usyk para garantir que eles entrarão no ringue para uma luta indiscutível, de acordo com sua Autoridade Geral de Entretenimento, Turki Alalshikh.

Tyson Fury sofreu um corte feio depois de levar uma cotovelada no rosto durante um sparring

E AJ está definido para enfrentar Francis Ngannou em um confronto devastador entre dois dos maiores perfuradores de todo o planeta. AJ já foi duas vezes campeão unificado dos pesos pesados ​​​​e medalhista de ouro olímpico, enquanto Ngannou dominou o UFC e até caiu Fúria em sua luta de 2023.

Mas mesmo que AJ consiga sair vitorioso contra o camaronês, ele não é o próximo na fila, do ponto de vista dos sauditas, a enfrentar Usyk ou Fury assim que eles resolverem sua luta indiscutível dentro de alguns meses.

“Se Antonio Josué batidas Francisco Ngannou”, disse MMA Fighting, relatando as palavras de Turki Alalshikh. “É improvável que ele lute contra o vencedor [of Fury vs. Usyk] imediatamente.”

Então, qual é o futuro pós-Ngannou de AJ?

Joshua precisará de uma luta para preencher seu tempo, não importa o resultado contra Ngannou, e no momento ele parece pronto para enfrentar Filip Hrgovic.

O boxeador croata é medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2016 e, aos 31 anos, parece pronto para começar a ganhar suas chances pelos cinturões. Ele possui um recorde de 17 vitórias, sendo 14 por nocaute, incluindo uma vitória sobre Zhilei Zhang em 2022.

O espectro de Usyk paira sobre AJ

Mas há um problema a AJo futuro. Usyk está sob pressão para defender seu cinturão IBF contra o lutador obrigatório escolhido, caso contrário, ele poderá ser retirado dele. E o nome desse lutador? Filip Hrgovic.

Portanto, o croata está potencialmente a uma luta de ser campeão mundial unificado e Joshua não é um teste fácil para qualquer um, por que ele arriscaria se poderia herdar o cinturão se Usyk fosse destituído?

A IBF decidiu que ele seria o próximo a lutar contra Usyk em agosto de 2023 e com o ucraniano definido para lutar apenas em maio, parece provável que ele esperará mais de um ano antes de ter a chance de disputar o título.

Mas de acordo com Frank Warreno IBF garantiu que eles não iriam despir Usyk contanto que a luta ocorresse até março de 2024. Eles lhe darão tempo extra para lutar Fúria e então Hrgovic então AJ pode eventualmente lutar contra o croata também?