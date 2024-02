Por dentro da festa pós-Super Bowl de Taylor Swift e Travis Kelce em Las Vegas: cantando músicas de Swift e dançando com celebridades

TAs comemorações foram efusivas após o Vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl contra o São Francisco 49ers. Amigos e familiares dos jogadores correram para se juntar a eles em campo depois que o árbitro encerrou a partida que viu o time do Kansas vencer a partida. terceiro Super Bowl em cinco anos.

Taylor Swift não conseguiu conter sua excitação depois que o jogo terminou. Ela se juntou a Travis junto com a mãe do jogador, Donna, para curtir o momento.

Taylor Swift e Travis Kelce comemoram a vitória do Chiefs no Super Bowl em uma boate de Las Vegas

A festa em campo foi apenas o começo de uma longa noite que veria Travis, Taylor e o resto dos jogadores do Chiefs festejando no Boate de Las Vegas, Zouk.

Vários vídeos surgiram online que capturam as comemorações dentro da boate, dando aos fãs uma visão dê uma espiada no que aconteceu.

Swift foi flagrado cantando e dançando com vários jogadores e outras celebridades presentes. O DJ da boate também tocou vários sucessos da cantora na noite que ela e as centenas de pessoas lá dentro cantaram junto. Foi uma forma adequada de comemorar a vitória histórica.