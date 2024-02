Por que esta moeda antiga já vale R$ 500 em 2024

Estamos às vésperas do carnaval no Brasil, e muita gente queria receber um saldo extra no orçamento. Seja para comprar uma fantasia, ou para incrementar a sua viagem, o fato é que um valor adicional poderia ajudar muito agora. O que nem todo mundo sabe é que possível ganhar um dinheiro através da venda de uma moeda.

Neste artigo, vamos falar sobre a peça de 1 cruzeiro de 1950. Trata-se de uma moeda que não tem mais valor monetário, e que portanto não pode mais ser encontrada em um trocado no comércio, por exemplo. De todo modo, nada impede que o cidadão encontre o item em vários outros lugares.

Curiosidades sobre a moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1950 é que ela é conhecida como a “Moeda do Mapa”. Isso porque ela conta com a representação do mapa do país, com todo o detalhamento de suas rotas terrestres. Parte dos numismatas acreditam que este é um dos exemplares mais bonitos da história monetária do país.

Outra curiosidade importante sobre a peça é que ela contou com uma tiragem de pouco mais de 5,1 milhões de peças. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que este é um número muito alto, sobretudo quando se considera o contexto da época.

Características

Abaixo, você pode conferir o detalhamento das principais características da moeda de 1 cruzeiro do ano de 1950, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 7gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Mapa do Brasil ao centro tendo junto à orla, a esquerda, a palavra Brasil sobreposta a duas linhas horizontais e paralelas. A esquerda, entre a segunda linha paralela e o mapa, o monograma das letras WT do gravador Walter Toledo;

Desenho do Reverso: No centro, o valor de face ao lado de dois ramos de louro e a constelação do Cruzeiro do Sul. No exergo, o monograma BR do gravador Benedito Ribeiro e a estrela Alfa da constelação do Cruzeiro do Sul. No campo a esquerda, a data.



Quanto vale a moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1950 de acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados? Na tabela abaixo, você pode conferir a resposta para esta pergunta:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 10,00 R$ 25,00 R$ 100,00

Caso você tenha a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1950 certificada, saiba que ela poderá ser vendida em 2024 por nada menos do que R$ 500, ainda de acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.