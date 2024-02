Por que o áudio da raiva de Travis Kelce no Super Bowl contra Andy Reid pode nunca ser ouvido

Travis Kelce pode estar namorando Taylor Swift e ele pode ser tricampeão do Super Bowl após o Kansas City Chiefs derrotou o San Francisco 49ers na prorrogação em uma vitória emocionante por 25-22, mas atraiu muita atenção e críticas por quase nocautear seu treinador principal, Andy Reidno chão enquanto estava envolvido em raiva.

O momento chegou no segundo quarto, quando o jogador de 34 anos foi retirado de campo em favor do Isaías Pacheco como Reid procurou fazer uma jogada especializada. Claramente algo Kelce não estava feliz comquando seu substituto se atrapalhou na queda, a tampa do tight end explodiu completamente.

Jason Kelce repreende o irmão mais novo Travis Kelce pela explosão do Super Bowl em Andy Reid

Ele ficou furioso com Reid e gritou na cara dele enquanto Reid não prestou atenção até que ele foi desequilibrado pela força de A raiva de Kelce quando ele esbarrou nele, quase jogando o veterano de 65 anos no gramado.

Mas agora talvez nunca saibamos o que o futuro membro do Hall da Fama disse, e Desde então, Kelce admitiu que estava fora de ordem e errou ao falar assim com seu chefe, enquanto alguns fãs estão preocupados sobre como sua raiva pode afetar Rápido De portas fechadas.

A razão para isso é porque o grupo que cuida dos volumes do microfone, Dentro da NFL, optou por jogar Comentário de Tony Romo em vez disso, antes de passar para a análise do jogo a partir Channing Crowder, Chris Long e Ryan Clark.

Além disso, duas fontes afirmaram que o Chiefs bloquearam NFL Films e Inside the NFL de transmitir o clipecom alguém até sugerindo que a ação veio do próprio Reid, embora não haja evidências disso ainda.

Quando a NFL volta?

Com a conclusão do Super Bowl LVIII, o Chefes são mais uma vez a força dominante no jogo e em 2024 eles tentarão ganhar três Super Bowls consecutivos depois de enfrentarem Patrick Mahomes.

Mas quando eles terão a chance de voltar ao Arrowhead Stadium? Isso acontecerá em 5 de setembro de 2024, quando os Chiefs abrirão a temporada no Thursday Night Football, embora ninguém saiba com quem eles jogarão ainda.

O Super Bowl LIX acontecerá em 9 de fevereiro de 2025 no Caesars Superdome, que hospeda o Santos de Nova Orleans.