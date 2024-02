Por que o uniforme vermelho daria vantagem aos Chiefs no Super Bowl?

Tele Chefes de Kansas City optaram por camisas vermelhas para Super Bowl LVIII na próxima semana, uma escolha baseada na vitória anterior contra o mesmo adversário há quatro anos. A decisão também está enraizada na vantagem psicológica que a cor vermelha pode oferecer, baseada em milênios de comportamento humano.

Em um confronto de reds em Las Vegas, os Chiefs enfrentarão os 49ers. Quando as duas equipes se enfrentaram no Super Bowl LIV em 2020, foi a primeira vez na história que ambas as equipes usaram camisas vermelhas. Como time da casa designado, os Chiefs optaram por manter seus tops vermelhos, que anteriormente os levaram à vitória nos playoffs e à única vitória no Super Bowl em 1970.

O Chefes‘ decisão de mais uma vez vestir camisas vermelhas, já que o time da casa designado colocou o 49ers de volta com blusas brancas, uma cor que usaram nos três Super Bowls anteriores. Notavelmente, sua única derrota no Super Bowl em branco foi contra os Chiefs no Super Bowl LIV.

Segundo a especialista em cores Leatrice Eiseman, o vermelho simboliza atividade, assertividade e poder. Ela explica: “Se você se enfeitar de vermelho, se usar vermelho, psicologicamente isso pode lhe dar a sensação de que você é mais poderoso”. Além disso, Russell Hill, professor de antropologia evolutiva, destaca a importância do vermelho na sinalização de dominância e agressão em várias espécies animais.

Mahomes perdeu um Super Bowl vestindo camisa vermelha

Apesar do impacto psicológico do uso do vermelho, os efeitos fisiológicos permanecem menos claros. Hill observa que embora usar vermelho possa ter um impacto psicológico, não há evidências conclusivas de sua influência na preparação fisiológica.

A experiência anterior dos Chiefs com camisas vermelhas no Super Bowl LV resultou em uma derrota para o Tampa Bay Buccaneers. No entanto, estudos demonstraram que usar vermelho pode levar a percepções de aumento de agressão e domínio, bem como sentimentos de confiança auto-relatados. Isto está de acordo com as observações de Hill sobre níveis mais elevados de testosterona e preparação psicológica para competição associada à cor vermelha.

À medida que os Chiefs e os 49ers se preparam para o seu próximo confronto, o significado do vermelho tanto no contexto psicológico como fisiológico acrescenta uma camada intrigante à antecipação do Super Bowl LVIII.