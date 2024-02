Por que Shohei Ohtani consegue rebater com os Dodgers, mas não consegue arremessar?

Shohei Ohtani é único na história da Liga Principal de Beisebol, um superastro japonês bidirecional que pode se destacar como rebatedor e arremessador, às vezes no mesmo jogo.

Mas para a temporada de 2024, Ohtani será apenas um rebatedor.

Isso ocorre porque Ohtani está se recuperando de uma lesão no ligamento do cotovelo – o ligamento colateral ulnar – que geralmente leva a um procedimento coloquialmente conhecido como cirurgia de Tommy John. Ohtani foi vago sobre o procedimento exato que realizou em setembro passado, mas os Dodgers não esperam que ele lance antes de 2025.

Normalmente, os arremessadores que passam pela cirurgia de Tommy John perdem pelo menos um ano inteiro. A maior parte desse tempo é gasta na reabilitação cuidadosa do cotovelo para que ele possa suportar o torque incomum necessário para lançar uma bola de beisebol a mais de 140 km/h.

Os rebatedores – incluindo a estrela do Philadelphia Phillies, Bryce Harper – também ocasionalmente rompem seus UCLs e precisam de cirurgia de Tommy John, mas sua recuperação é muito mais rápida.

Ohtani, que assinou um contrato recorde de US$ 700 milhões por 10 anos com o Los Angeles Dodgers em dezembro, ainda pode ter um grande impacto na caixa dos batedores este ano.

Como OHTANI se machucou?

Ohtani – que passou suas primeiras seis temporadas no Anjos de Los Angeles – deixou o monte do arremessador abruptamente no segundo turno de sua partida contra o Cincinnati Reds em 23 de agosto, após lançar 26 arremessos. Mais tarde naquela noite, o gerente geral do Angels, Perry Minasian, confirmou que Ohtani estava com uma lesão no ligamento do cotovelo e não lançaria novamente em 2023.

O duas vezes Jogador Mais Valioso conhece lesões graves no braço. Ele fez sua primeira cirurgia de Tommy John em 2018, após sua excelente temporada de estreia. Isso o impediu de lançar em 2019 e na maior parte de 2020, antes de retornar em tempo integral ao monte em 2021.

Poucos jogadores da MLB passaram por uma cirurgia de Tommy John duas vezes e retornaram como arremessadores eficazes.

O QUE OHTANI PODE FAZER ESTA TEMPORADA?

Se seu primeiro jogo de treinamento de primavera servir de indicação, as rebatidas de Ohtani não serão prejudicadas por sua recuperação.

Ohtani acertou um home run de duas corridas em sua terceira exibição de rebatidas na terça-feira como rebatedor designado do time.

Um ligamento colateral ulnar rompido é uma lesão grave para um arremessador ou defensor porque afeta o lançamento de uma bola de beisebol, mas não é tão problemático para os rebatedores.

Jogar uma bola de beisebol coloca um estresse especial no UCL, pois o braço gira rapidamente de uma rotação externa para uma rotação interna. Isso não é uma preocupação durante o swing do beisebol – especialmente para jogadores como Ohtani e Harper, que arremessam com a mão direita, mas batem com a mão esquerda. Seus braços direitos machucados lideram quando eles balançam, um movimento menos desgastante para o ligamento do cotovelo.

Na temporada passada Harper voltou à escalação como rebatedor designado pouco mais de cinco meses depois Tommy John cirurgia, usando uma cinta no cotovelo direito. Ohtani está a cerca de cinco meses da cirurgia no cotovelo que fez em setembro.

POR QUE OS DODGERS AINDA DERAM A ELE US$ 700 MILHÕES?

Os Dodgers – e todos os outros 29 times da MLB – sabiam da lesão no cotovelo de Ohtani durante sua agência livre. Isso não impediu Los Angeles de gastar US$ 700 milhões para adicioná-lo ao elenco.

Entre os motivos: Ohtani ainda deve poder arremessar novamente a partir de 2025, teoricamente dando aos Dodgers um jogador bidirecional por nove de suas 10 temporadas sob contrato. Mas mesmo que nem sempre consiga arremessar, seu taco está entre os melhores do jogo. Ele teve uma média de rebatidas de 0,304, 44 home runs, 95 RBIs e 20 bases roubadas em 2023, o que o ajudou a conquistar seu segundo prêmio de MVP.

Se Ohtani eventualmente tiver que parar de lançar, ele será atlético o suficiente para jogar na primeira base ou até mesmo no campo externo.

Ohtani também é único por ser um fenômeno global – com legiões de fãs ao redor do mundo, especialmente em seu país natal, o Japão. Sua comercialização rivaliza com algumas das maiores estrelas do esporte do mundo, incluindo destaques do futebol Lionel Messi e Cristiano Ronaldojunto com o quarterback da NFL Patrick Mahomes.

Todos aqueles olhares voltados para Ohtani significam muito dinheiro em publicidade e mercadorias para os Dodgers.