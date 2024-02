Post Malone revela aos fãs que ele ‘está muito assustado’ por seu desempenho antes do jogo no Super Bowl

Tele Super arcoEu evoluí para algo mais do que apenas a ‘Final da NFL’; é um fenômeno da cultura pop onde estrelas de outros esportes, cinema, música, TV, mídias sociais e até política convergem para criar o evento americano por excelência.

Super Bowl LVIII exibirá Usher e Alicia Keys no show do intervalo no Allegiant Stadium em Las Vegas. Ainda assim, antes do Grande jogooutras estrelas como rapper Post Malone farão seus próprios shows pela cidade para definir o clima antes do evento.

Post Malone se apresentará no pré-game show no Allegiant Stadium, como revelou durante uma apresentação no The One Party by Uber em Las Vegas na noite passada. No entanto, o rapper também mencionou que também estava nervoso com sua próxima apresentação.

Ensaiamos para o Super Bowl hoje. E estou com muito medo. Post Malone

Quanto tempo dura o intervalo do Super Bowl?

Durante os jogos da NFL, o intervalo é de 15 minutos de descanso entre o final do segundo quarto e o início do terceiro quarto, mas por se tratar de um Super Bowl, e para dedicar tempo suficiente aos artistas convidados, o intervalo dura até 25 minutos. minutos em média.

Em média, a atuação dos artistas dura aproximadamente 13 minutos, o que para alguns significa cantar cerca de três músicas, embora nos últimos anos os artistas tenham aproveitado o pouco tempo para cantar alguns medleys de seus maiores sucessos.

Ao longo da história dos Super Bowls, grandes artistas fizeram parte do show do intervalo, como Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul McCartney, U2, The Who, The Rolling Stones, Diana Ross, Stevie Wonder, Gloria Stefan, Phil Collins, Príncipe e Lady Gaga.