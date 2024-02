Prazo final para recertificação CalFresh: Quando registrar esta semana para não perder seus benefícios de março de 2024?

CalFresh os beneficiários na Califórnia devem concluir um processo de recertificação para manter a elegibilidade aos benefícios. Isso envolve o envio de uma nova inscrição antes do dia 15 do mês em que termina o período de certificação.

Por exemplo, se o seu período de certificação terminar em março de 2024, você deverá preencher e enviar sua solicitação de recertificação até 15 de março de 2024.

Os pedidos de recertificação exigem uma entrevista, geralmente realizada por telefone ou pessoalmente no escritório do condado. A assistência está disponível para pessoas com deficiência, e alterações nas circunstâncias, tais como rendimento ou composição do agregado familiar, devem ser comunicadas durante a entrevista com documentação apropriada.

O que acontece se eu não enviar o pedido de recertificação antes do prazo?

A não apresentação do pedido de recertificação antes do término do período de certificação pode resultar na interrupção dos benefícios. Se o atraso da inscrição for superior a 30 dias, será necessária a reaplicação usando o processo de inscrição completo.

O que acontece quando a recertificação é aprovada?

Após a aprovação oportuna da recertificação, os benefícios continuam a ser fornecidos através do Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) cartão. Os destinatários devem continuar usando o mesmo EBT cartão e Número de Identificação Pessoal (PIN) para compras de alimentos.

O que devo fazer se perder meu cartão EBT?

Em caso de perda, roubo ou dano ao EBT cartão, deverá ser comunicado imediatamente ao número designado ou ao escritório do condado. Recursos on-line estão disponíveis para localizar EBT locais de aceitação.

É importante observar que os condados não podem renunciar ou estender o período de recertificação por motivos de carga de trabalho ou orçamento.

Por quanto tempo você consegue receber vale-refeição na Califórnia?

A maioria dos agregados familiares tem um período de certificação de 12 meses, enquanto aqueles com membros idosos ou deficientes podem ter períodos mais longos, até 36 meses em alguns casos.

Ao aderir ao processo de recertificação e reportar prontamente quaisquer alterações, CalFresh os beneficiários podem garantir o acesso ininterrupto à assistência alimentar essencial.

Este processo ajuda a verificar a elegibilidade contínua e a manter a integridade do programa, garantindo que os benefícios sejam fornecidos àqueles que realmente precisam deles.