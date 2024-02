Prazo final para recertificação do SNAP Florida: Qual é o último dia de março de 2024 para solicitar novamente os benefícios?

Tele Benefícios do SNAP recertificação no estado de Flórida durante o mês de março começará na sexta-feira. Existem muitos aspectos diferentes deste período de recertificação que as pessoas precisam considerar. Quanto ao prazo, contaremos tudo sobre o último dia em que você poderá solicitar novamente esses benefícios a tempo e não perder nada com seus pagamentos. Mais conhecido como Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) mas anteriormente conhecido como Vale-Refeição, este é um dos vários programas administrados pelo Agência de Serviços de Alimentação e Nutrição do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Este programa é administrado pela agência de assistência pública de cada estado. No entanto, a Flórida tem suas próprias regras, assim como todos os estados.

Com que frequência você precisa recertificar o vale-refeição na Flórida?

Cada vez que você recebe seu Benefícios SNAP através do cartão EBT, esses benefícios têm uma data de validade. Você os perderá se não forem utilizados e sempre terá que concluir a recertificação após o término do período. Para a maioria das famílias no estado de Flórida, esse período dura seis meses. De acordo com as diretrizes federais, não há nenhuma família que possa participar de FOTO além do término do período de certificação. Se você não passar por esse processo, perderá a elegibilidade para um novo período. Os requisitos em cada estado variam para notificações de recertificação e datas de expiração. Cada estado precisa fornecer os formulários de inscrição, agendar entrevistas e recertificar as famílias elegíveis.

Tudo isso precisa acontecer antes da data de expiração do período de certificação. No Estado de Flórida, FOTO as famílias precisam sempre solicitar esta recertificação e repetir os requisitos de entrevista e verificação. Isso é necessário porque o estado precisa confirmar se os dados estão atualizados e se nada mudou. O período de seis meses aplica-se à maioria Flórida famílias, mas existem algumas regras que se aplicam a famílias diferentes.