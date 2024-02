Preço do pay-per-view de Tyson Fury x Oleksandr Usyk revelado

Tyson Fury e Oleksandr Usyk estão se aproximando de seu tão esperado confronto.

Na quinta-feira, o preço pay-per-view de Fury vs. Usyk foi revelado em US$ 69,99 no DAZN e no PPV.com. Esse preço é um pouco inferior ao custo da luta mais recente de Fury contra o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou, que custou US$ 79,99.

Fury vs. Usyk acontece no sábado, 17 de fevereiro, na Kingdom Arena em Riyadh, Arábia Saudita. O vencedor da luta será coroado campeão unificado dos pesos pesados ​​do boxe.

Fury (35-0, 24 KOs) é o atual campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC e campeão linear dos pesos pesados ​​​​do boxe. Apelidado de “O Rei Cigano”, o inglês de 35 anos possui vitórias notáveis ​​sobre Deontay Wilder (x2), Wladimir Klitschko, Dillian Whyte, Derek Chisora ​​(x3) e Otto Wallin, entre outros. Ele derrotou Ngannou por decisão dividida polêmica em outubro, apesar de ter sofrido um knockdown no terceiro round.

Usyk (21-0, 14 KOs) atualmente detém WBA, IBF, WBO, IBO e O anel cinturões de peso pesado. Medalhista de ouro olímpico, o ucraniano de 37 anos derrotou duas vezes Anthony Joshua e depois nocauteou Daniel Dubois após uma corrida bem-sucedida no peso cruzador que o tornou indiscutível campeão. Usyk também detém uma vitória no peso pesado sobre Chisora.

A transmissão pay-per-view Fury vs. Usyk está programada para começar às 11h ET.