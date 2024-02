Prefeito Ronaldo Lopes anuncia férias e transfere cargo para João Lucas

Todo trabalhador precisa desfrutar o seu período de férias e depois de mais de três anos de trabalho árduo em favor do povo de Penedo, o Prefeito Ronaldo Lopes anuncia uma pausa em sua rotina diária.

No comunicado feito em suas redes sociais, o gestor está acompanhado pelo Vice-Prefeito João Lucas, que assume a administração do município nos próximos 15 dias, ato informado à Câmara Municipal de Penedo.

“Quero me dirigir ao povo penedense para comunicar que estarei me afastando da prefeitura por um período de 15 dias. Nós estamos completando mais de 3 anos de mandato e durante todo esse período eu não tirei nenhum dia de lazer, sempre me dedicando ao trabalho de fazer o desenvolvimento de Penedo”, diz Ronaldo Lopes no comunicado que também informa a transferência do cargo para João Lucas.

“Eu quero desejar ao senhor um bom descanso e dizer ao povo de Penedo que o prefeito tem conversado bastante comigo porque as coisas precisam continuar andando no mesmo ritmo e dizer à população que nós estamos preparados para estar à frente da prefeitura”, acrescentou o Vice-Prefeito de Penedo.