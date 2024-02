Prefeito Ronaldo Lopes preza por transparência, legalidade e ética durante período eleitoral

Com o objetivo de orientar e esclarecer dúvidas em relação a legislação eleitoral, focando na integridade do processo eleitoral e a imparcialidade dos serviços públicos, o prefeito Ronaldo Lopes (MDB), promoveu junto ao Procurador Geral de Penedo, Ricardo Barros Méro e o Controlador Geral Gustavo Henrique de Barros Callado Macêdo, uma reunião na manhã desta quarta-feira, 07, afim de estabelecer diretrizes claras para garantir que a administração municipal atue em plena conformidade com legislação.

Durante o evento que aconteceu no auditório da Procuradoria Geral do Município, os Secretários Municipais, Superintendentes e Agentes Administrativos, foram orientados sobre as condutas adequadas durante o período eleitoral. O prefeito Ronaldo Lopes enfatizou a importância da reunião como um marco inicial para o alinhamento das ações da gestão municipal com os preceitos legais, assegurando a continuidade dos serviços à população sem interferências eleitorais.