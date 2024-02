Prefeitura de Penedo recebe 90 mil fraldas geriÃ¡tricas Extra G

A Farmácia Central está com o estoque de fraldas geriátricas reabastecido. Nesta quarta-feira (21), a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), recebeu o carregamento com 90 mil fraldas no tamanho Extra G para suprir a necessidade da população carente nos próximos 5 a 6 meses.

O Coordenador da Assistência Farmacêutica da SEMS, Ângelo Mendes, informou que a gestão Crescendo Com Seu Povo não mede esforços para atender as necessidades dos penedenses e já realizou uma nova compra de mais 50 mil fraldas Extra G para manter o estoque para este ano.

“Fizemos o pedido em março de 2023, era para ter chegado no máximo no início de dezembro e não chegou. Nosso estoque, com a margem de segurança que fizemos, supriu a necessidade até dezembro, porém no início de janeiro já começou a faltar as fraldas. Diariamente eu cobrava ao Conisul e, finalmente, as fraldas chegaram para a nossa população”, esclareceu Ângelo.

De acordo com o coordenador, se não tiver atraso, o próximo carregamento de fraldas geriátricas deve chegar na primeira quinzena de março. Com essas duas compras, a Farmácia Central irá realizar as entregas até começo de outubro sem nenhum problema para os atuais 632 beneficiários.

As fraldas estarão disponíveis para a população na Farmácia Central nesta quinta-feira (22).

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo