Prefeitura de Penedo traz o cantor Paulo Ricardo (RPM) para o Moto Fest 2024

Edição também tem atrações do 4º Festival do Rock de Alagoas, entre elas banda Mopho e o músico Wado, artistas selecionados em edital da Secult Alagoas

A 12ª edição do Penedo Moto Fest promete ser um marco na realização do evento que faz parte do calendário anual da Cidade Criativa da Unesco. Este ano, a Prefeitura de Penedo traz uma atração de projeção nacional: Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, ícone do chamado RockBR.

Em carreira solo desde 1989, o cantor é a atração principal da segunda noite do Penedo Moto Fest. Sua apresentação está agendada para as 23 horas de sábado, 23 de março, depois dos shows de Bruno Hiltan, Sérgio Zares e Wado, artistas selecionados por meio de edital da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult Alagoas).

A parceria entre os governos municipal e estadual coloca Penedo na rota dos grandes eventos, a exemplo do Festival Internacional de Música e do Circuito Penedo de Cinema, ambos realizados pela Ufal com apoio das duas esferas da administração pública e da iniciativa privada.

Agora, é a vez do Festival do Rock de Alagoas entrar no circuito dos eventos no Destino Penedo. A seleção feita mediante edital apresenta, ao vivo, a banda brasileira psicodélica mais cultuada deste século, a alagoana Mopho, destaque da noite de sexta, 22.

Ela fecha os shows da abertura do 12º Penedo Moto Fest, depois de Suzi Mariana, Andrey Vieira, Thiago Godoi e Ferrovia Aérea. No segundo e último dia do festival, além do line-up roqueiro, o forró entra em cena para atender outros públicos, com Dudu Moral encerrando a festa.

Tudo isso com acesso gratuito, segurança reforçada, pontos de bebida e de alimentação, banheiros químico e centenas de motociclistas reunidos com o público que vai fazer da 12ª edição do Penedo Moto Fest – uma realização do grupo Falcões do Baixo São Francisco – a maior e melhor de todas.