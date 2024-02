Prêmio da MEGA-SENA sobe para R$ 53 MILHÕES

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou mais uma vez neste sábado de Carnaval. Os brasileiros que jogaram na loteria e não conseguiram gabaritar as dezenas sorteadas terão mais uma chance de faturar um prêmio impressionante na próxima semana.

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (10) o sorteio da Mega-Sena, do concurso 2687, mas ninguém gabaritou os números que saíram no globo. O prêmio principal estava estimado em R$ 44 milhões no concurso, mas o valor subiu para R$ 53 milhões já que ninguém acertou as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica.

E o próximo sorteio da loteria mais famosa do país acontecerá na quinta-feira (15), ou seja, as pessoas ainda têm vários dias para apostar na modalidade. Vale destacar que os concursos também ocorrem nas terças-feiras, mas não haverá sorteio na próxima semana devido ao feriado de Carnaval.

De toda forma, confira abaixo as dezenas sorteadas no concurso 2687, realizado neste sábado (10):

02 – 04 – 24 – 30 – 34 – 50

A Caixa revelou que 50 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Cada um destes jogos faturou R$ 74.293,74. Outros 3.301 jogos acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.270,15, cada.

Veja quanto rendem R$ 53 milhões na poupança

A saber, a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 11,25% ao ano.



Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,6% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Mega-Sena na poupança.

Em síntese, caso o concurso 2688 da Mega-Sena tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 53 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de mais de R$ 331,3 mil. Inclusive, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Outras opções rendem mais que a poupança

A caderneta de poupança é uma opção segura e que não deduz imposto de renda, uma vez que esse valor já é descontado da premiação principal. Aliás, a opção é a queridinha dos brasileiros, que continuam utilizando-a, mesmo com a sua perda de rentabilidade nos últimos tempos.

A questão é que os apostadores podem escolher outras opções que rendem bem mais que a poupança. Outra opção é o Tesouro Selic 2026, que oferece uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 406,5 mil a cada mês. A propósito, o IR diminui ao longo do tempo, chegando a 15% após dois anos de aplicação.

Por fim, o CDB paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Nesse caso, o valor renderia quase R$ 401,7 mil a cada mês, descontado o imposto de renda, de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias.

Como jogar na Mega-Sena sem sair de casa?

Os interessados em tentar a sorte no próximo sorteio da Mega-Sena, do concurso 2688, podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas.

No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Além disso, vale destacar que o valor mínimo das apostas é de R$ 30, não havendo a possibilidade de jogar um valor inferior a esse.

Por isso, nem sempre é positivo para as pessoas realizarem jogos pela internet. Isso porque, nas casas lotéricas, os apostadores podem fazer apenas um jogo simples, mas isso não é possível pelo aplicativo de loterias da Caixa ou pelo próprio site do banco.

Veja como receber os prêmios das loterias

De acordo com a Caixa Econômica, o apostador que faturar algum prêmio nos concursos das loterias pode receber os valores em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Contudo, caso o prêmio bruto da premiação supere o valor líquido de R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O apostador deverá se apresentar portando comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Por sua vez, em caso de premiações com valores iguais ou acima de R$ 10.000,00, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de dois dia úteis, contados a partir da data em que o ganhador se apresentou em qualquer agência da Caixa.