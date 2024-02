Prêmio em dinheiro do NBA All-Star Weekend 2024: Quanto dinheiro os vencedores de cada concurso receberão?

AÀ medida que o NBA All-Star Game se aproxima, os fãs de basquete em todo o mundo aguardam ansiosamente as enterradas em alta velocidade, os arremessos de longo alcance e as deslumbrantes demonstrações de habilidade que caracterizam o evento.

Além da emoção da competição, porém, existe um incentivo significativo para os melhores jogadores da liga: o fascínio dos prêmios em dinheiro.

Qual concurso dá aos jogadores mais prêmios em dinheiro?

O Slam Dunk Contest promete não apenas um atletismo de cair o queixo, mas também um belo pagamento para seus participantes.

De acordo com o acordo coletivo de trabalho da NBA, o vencedor deste espetáculo que desafia a gravidade sai com uma bolada US$ 100.000 prêmio, enquanto o segundo colocado e o terceiro colocado ganham US$ 50.000 e US$ 20.000respectivamente.

O fascínio destas recompensas generosas acrescenta uma camada extra de emoção a uma competição já eletrizante, motivando os jogadores a ultrapassar os limites das acrobacias aéreas em busca da vitória.

No Concurso de 3 pontoso campeão deste tiroteio de longa distância leva para casa um prêmio substancial de US$ 50.000, com o segundo e terceiro colocados ganhando US$ 35.000 e US$ 25.000respectivamente.

Mesmo os participantes que terminam mais abaixo na tabela de classificação recebem reconhecimento pelos seus esforços, com prémios que vão desde US$ 10.000 para US$ 25.000.

O Jogo de estrelas em ascensão oferece a jovens talentos promissores uma oportunidade de mostrar suas habilidades em um cenário global.

Embora os valores específicos dos prêmios não sejam divulgados, as iterações anteriores do evento incluíram bônus para a equipe vencedora.

Bônus do jogo All-Star

A peça central de Fim de semana All-Star da NBAo All-Star Game coloca as estrelas mais brilhantes da liga umas contra as outras.

Além da emoção da competição, os jogadores têm a oportunidade de contribuir para causas de caridade, com o apoio da equipe vencedora. Olimpíadas Especiais de Indiana e o time perdedor apoiando Clubes de meninos e meninas de Indianápolis.

Cada organização recebe US$ 100.000 adiantado, com um adicional US$ 240.000 concedido à instituição de caridade da equipe vencedora.

Além disso, através do programa NBA Cares State Farm Assist Tracker, US$ 1.900 é doado a cada assistência durante o jogo, reforçando o compromisso da liga com iniciativas de impacto social.

Para os próprios jogadores, também existe um incentivo monetário. Antes de o 2017-18 temporada, cada membro da equipe vencedora ganharia US$ 50.000 como um bônus.

Desde o mais recente CBAos jogadores vencedores agora recebem US$ 100.000.

Em contraste, os membros perdedores da equipe recebem apenas US$ 25.000.

À medida que o NBA All-Star Weekend 2024 se aproxima, aumenta a expectativa pelas competições emocionantes e momentos inesquecíveis que aguardam os fãs de basquete em todo o mundo.

Além do espetáculo de capacidade atlética e habilidade, o fascínio de prêmio em dinheiro adiciona uma dimensão extra à competição, incentivando os jogadores a darem tudo de si em busca da vitória.