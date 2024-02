Presidente Biden tentando conquistar eleitores árabes e muçulmanos em Michigan

POTUS está fazendo algumas paradas em Michigan esta semana – um importante estado decisivo nas eleições presidenciais de 2024 – e parece que está tentando conquistar os eleitores árabes-americanos e muçulmanos que estão indignados com a guerra entre Israel e a Palestina.

Coincidentemente ou não, a viagem de Biden ao Michigan ocorre ao mesmo tempo em que ele assinou uma ordem executiva que permite aos Estados Unidos sancionar os colonos israelitas, e potencialmente funcionários do governo israelita, que estão envolvidos em ataques violentos contra palestinianos em Gaza.

Biden tem sido criticado em Michigan por seu apoio a Israel… e há uma enorme população árabe-americana no estado, e eles estão ameaçando retirar o apoio nas urnas.

Houve até protestos fora das paradas de campanha de Biden em Michigan… mas não parece que nada tenha sido interrompido, embora as cenas tenham sido tensas.

Ao mesmo tempo, Biden disse estar com pouca paciência com o primeiro-ministro israelense Benjamim Netanyahu … então parece que os ventos podem estar mudando no que diz respeito a Gaza.