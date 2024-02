Presidente da LaLiga sobre Mbappe: O Real Madrid não é obrigado a vender ninguém para pagar por Kylian, de jeito nenhum

MA ARCA anunciou na segunda-feira que Kylian Mbappe, que informou ao PSG que não permaneceria no clube francês na próxima temporada, já assinou contrato com o Real Madrid.

Quando questionado sobre o impacto potencial da chegada do francês à LaLiga EA Sports, o presidente Javier Tebas disse ao L’Equipe que é sem dúvida um desenvolvimento positivo para a liga.

David Beckham conhece Kylian Mbappe no treino do PSG: Eles discutiram uma mudança para o Real Madrid?MC

“Claro, esta é uma notícia fantástica para o Real Madrid e para o futebol espanhol”. Tebas declarou em entrevista ao L’Equipe.

“Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Na minha opinião, Bellingham, Haaland e Mbappé são os três jogadores dominantes do planeta, e dois deles estão agora no Real Madrid.

O Real Madrid pode se dar ao luxo de contratar Mbappe de forma justa?

Quanto às implicações financeiras da chegada de Kylian para Real MadridTebas deixou claro que o clube não enfrentará problemas semelhantes aos que têm atormentado o Barcelona ultimamente.

“É um clube com uma excelente posição económica”, acrescentou.

“O presidente e o diretor-geral são administradores muito competentes, mas não são muito bons na organização de novas competições.

Mbappé já assinou contrato com o Real Madrid

“Eles não são obrigados a vender ninguém para pagar Mbappéde jeito nenhum.”

Tebas também comentou sobre seu relacionamento fraturado com Presidente do Real Madrid, Florentino Pérezcom uma disputa vinda da liderança de Perez no projeto da Superliga Europeia.

“Ele não fala comigo há três anos. No entanto, estou satisfeito que eles estejam assinando Mbappé. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para transmitir a mensagem de que estou muito satisfeito por o Real Madrid estar a fazer tais contratações para construir uma equipa forte.”

Ele também falou sobre a Superliga, que continua tentando traçar um futuro.

“A questão não é Real Madridmas Florentino Pérez e sua visão muito pessoal. A cada dia, mais e mais torcedores do time se opõem ao conceito da Super League.”