Presidente Joe Biden deixa gorjeta de US$ 20 para burrito em restaurante mexicano em Los Angeles

Presidente Joe Biden está em Los Angeles esta semana para arrecadar fundos para sua campanha de reeleição – mas ele também está aqui espalhando a riqueza… inclusive com alguns Jacksons para o povo comum.

JB e um grupo de políticos e agentes do Serviço Secreto foram a um restaurante mexicano no bairro de Baldwin Hills… onde ele apareceu no CJ’s Cafe para almoçar, embora – fomos informados de que ele acabou pedindo um item para o café da manhã.

Um representante da CJ nos disse que Joe tinha vontade de comer um burrito básico para o café da manhã – completo com presunto, ovos e bacon… e fomos informados de que o Prez até pediu um suco de laranja para acompanhar.

Ele estava lá com o prefeito Karen Bass, Aliás, e CJ nos disse que ela também estava com vontade de comer ovos no almoço – comendo um prato de ovos mexidos com queijo, tomate e torradas. Sim, não são necessariamente pratos mexicanos em si, mas ei… era para isso que eles estavam com vontade.

De qualquer forma, fomos informados de que Biden e Bass pagaram separadamente… e que suas equipes cuidavam de suas contas com os respectivos cartões de crédito. No entanto, CJ diz que Joe deixou algo extra para a tripulação … ou seja, uma gorjeta de US $ 20 que, segundo nos disseram, ele pagou em dinheiro.

Na verdade, você pode vê-lo enfiando a mão na carteira antiga nesta foto aqui… e sua conta total também parece estar em exibição. Custava cerca de US$ 30 – o custo da comida nesta economia!

E sim… um monte de gente lá no restaurante estava ansiosa para tirar algumas fotos com Joey – e ele agradeceu alegremente, inclusive fotos com os gerentes/proprietários do restaurante.

E não, acredite ou não… fomos informados de que o CJ’s não foi fechado por causa desse pop-in espontâneo.



POTUS saiu depois de comer e fez um discurso em uma biblioteca local. Ele passou a manhã inteira circulando por Los Angeles – e é melhor acreditar que ele tinha um bando de policiais o seguindo em todos os lugares que ele ia… incluindo sua própria carreata, completa com uma equipe do Serviço Secreto.

O que se diz é que Joe vai voar para São Francisco ainda hoje… e sua turnê em Cali deve terminar na quinta-feira, antes que ele volte para DC para voltar aos negócios do povo.



Muito legal vê-lo na Cidade dos Anjos… bem surreal também, se formos honestos. Vemos muitas celebridades por aqui – mas quando Joe está na cidade… as ruas tendem a fechar!