Prévia do UFC Vegas 85: O que está em jogo entre Dolidze x Imavov, Moicano x Dober?

Depois de um raro fim de semana de folga, o UFC retorna à sua base para seu primeiro evento desde o UFC 297 com o UFC Vegas 85, e assim como o primeiro card pay-per-view da promoção de 2024, o Fight Night de sábado verá a divisão dos médios assumir centro do palco enquanto Roman Dolidze e Nassourdine Imavov lutam no evento principal.

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting visualizam o card de sábado, a luta principal entre Dolidze e Imavov, e as apostas a ele associadas. Além disso, eles vão discutir a co-luta principal do peso leve entre Renato Moicano e Drew Dober, Natalia Silva avançando na competição contra Viviane Araujo, a estreia de Molly McCann no peso palha, os sucessos discretos do card e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 85 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.