Previsões do UFC Cidade do México – MMA Fighting

As estrelas estão se alinhando no UFC Cidade do México não por um, mas por dois possíveis eliminadores de título.

Quando Brandon Moreno e Yair Rodriguez entrarem no octógono ao lado de Brandon Royval e Brian Ortega no sábado, eles enfrentarão adversários familiares sobre os quais possuem vitórias anteriores, ambas com pequenas ressalvas.

Moreno derrotou Royval no UFC 255 para se colocar no caminho da conquista do título peso mosca, enquanto Rodriguez venceu Ortega no UFC Long Island antes de conquistar o título interino dos penas em sua próxima luta. Em ambos os casos, uma lesão no ombro do lutador perdedor contribuiu para a sua queda. Agora, Royval e Ortega não apenas têm a chance de vingar essas derrotas, mas um desempenho impressionante pode colocá-los na disputa do título, com o campeão peso mosca Alexandre Pantoja precisando de um parceiro de dança para o UFC 301 no Rio e o novo campeão peso pena Ilia Topuria precisando um desafiante para o que poderá ser um evento de grande sucesso em Espanha num futuro próximo.

Em outra ação do card principal, os pesos leves Daniel Zellhuber e Francisco Prado colocaram seus recordes brilhantes em jogo, lutas do peso galo Raul Rosas Jr. O Lutador Final 29 ex-aluno Ricky Turcios, Yazmin Jauregui tenta se recuperar de sua primeira derrota quando enfrenta Sam Hughes no peso palha, e os finalistas leves Manuel Torres e Chris Duncan se enfrentam.

O que: UFC Cidade do México

Onde: Arena Cidade do México na Cidade do México

Quando: Sábado, 25 de fevereiro. Todo o evento vai ao ar ao vivo na ESPN + começando com uma parte preliminar de sete lutas às 19h ET, seguida por um card principal de seis lutas que começa às 22h ET.

Brandon Moreno x Brandon Royval

Não posso mentir, fiquei com o coração partido ao ver Brandon Royval cair contra Alexandre Pantoja. Sou um fã descarado de ambos os lutadores, mas realmente passei a acreditar que era o ano do Raw Dawg. Vê-lo perder uma decisão unilateral de uma forma nada memorável foi desanimador. Royval foi minha escolha para encerrar 2023 como campeão peso mosca e substituindo Amir Albazi em cima da hora, ele pode voltar à pista mais cedo do que o esperado, só falta vencer o Brandon Moreno.

Estou pronto para me machucar novamente, porque não acho que Royval passe nesse teste. Nada na derrota de Moreno por decisão dividida para Pantoja deveria fazer alguém pensar que ele perdeu um passo; na verdade, Moreno teve um desempenho incrível que foi apenas ligeiramente superado pelo atual campeão e, francamente, ninguém ficaria chocado se acontecesse o contrário. Estamos testemunhando Moreno no auge de seus poderes.

Uma atuação imprudente de Royval poderia roubar o dia aqui, mas como ele mesmo admitiu, ele lutou com o ritmo mais lento que Pantoja usou para derrotá-lo no UFC 296. Sabemos que Moreno pode mudar de velocidade e ter sucesso. Não podemos dizer o mesmo de Royval.

Espero uma abertura emocionante dois rounds antes de Moreno se afastar no terceiro round e finalizar por finalização.

Escolha: Moreno

Yair Rodríguez vs. Brian Ortega

A Cidade do México terá muito o que comemorar no sábado.

Antes de Moreno vencer Royval, Yair Rodriguez defendendo Brian Ortega mais uma vez. “El Pantera” está apenas um degrau abaixo da elite da divisão (um nível que atualmente inclui Ilia Topuria, Alexander Volkanovski, Max Holloway e Movsar Evloev), mas um degrau abaixo desse grupo ainda é mais do que suficiente para vencer a maioria. dos pesos penas. Isso inclui Ortega, na minha opinião.

Escolhi Ortega para sair por cima em algumas de suas maiores lutas, inclusive quando lutou contra Max Holloway pelo título no UFC 231 e quando lutou contra Rodriguez há mais de um ano e meio. Ambas as vezes, completamente errado. Parece que foi ontem que Ortega era aquele cara destinado a ser campeão, mas aí você lembra que a luta de Holloway aconteceu em 2018 e você deve se perguntar se aquele navio já partiu.

A inatividade pode ser um assassino neste negócio e Ortega não era o lutador mais ativo antes de se machucar na primeira luta de Rodriguez. Como podemos esperar que ele esteja no seu melhor quando eles se enfrentarem novamente? Rodriguez pode ficar com Ortega no chão mesmo que não consiga vencê-lo lá e em pé Ortega não tem velocidade nem técnica para acompanhar o ex-campeão interino.

Esta é uma rara luta de cinco rounds que não é uma luta pelo título nem uma luta principal e embora eu veja Ortega tendo a resistência para ir longe e dar alguns sustos em Rodriguez, esta deve ser uma vitória no placar para Rodriguez.

Escolha: Rodríguez

Daniel Zellhuber vs. Francisco Prado

O esguio Daniel Zellhuber tem ferramentas físicas que lhe dão vantagem sobre muitos lutadores do peso leve, mas será que ele consegue juntar tudo isso? Talvez ele não precise descobrir contra Francisco Prado, um finalizador que terá dificuldade em passar pelos longos membros de Zellhuber.

Prado lidera com a cabeça e segue com mãos pesadas, estratégia que parece imprudente contra Zellhuber. Se ele deixar o queixo para fora no tee, Zellhuber utilizará seu boxe habilidoso para quebrá-lo com golpes e retas repetidas vezes. As coisas podem ficar emocionantes se Prado estiver disposto a correr riscos na trocação, algo que Zellhuber e seus treinadores da Xtreme Couture devem estar atentos. Mesmo que esteja em baixa, Prado será perigoso por 15 minutos.

Os dois lutadores são jovens na carreira e tenho Zellhuber um passo à frente em termos de habilidade, então junto com seu jogo mental de rápido amadurecimento, gosto de suas chances não apenas de vencer Prado, mas de entregar a ele sua primeira derrota na distância.

Escolha: Zellhuber

Raul Rosas Jr. Ricky Turcios

Sinceramente, não sei se isso é uma combinação brilhante ou uma ideia incrivelmente ruim no papel. Ricky Turcios é um dos verdadeiros curingas no elenco do UFC e embora Raul Rosas Jr. deva fazê-lo vencer habilidade por habilidade, não tenho certeza se Turcios é o tipo de cara que você joga na jaula na esperança de construir um perspectiva.

Rosas – 19 agora! Para onde vai o tempo? – pode parecer um campeão mundial no início das lutas e também no final, desde que esteja ditando o ataque. Em sua derrota para Christian Rodriguez, vimos o quão frustrado e exausto ele pode ficar quando se depara com uma defesa robusta que ele não consegue simplesmente superar. A capacidade de resolver esses tipos de problemas virá com a experiência.

O quanto ele aprenderá na luta contra Turcios pode nos dizer muito sobre como será a campanha de Rosas em 2024. Turcios não é o lutador mais responsável defensivamente, mas é extraordinariamente resistente e não vai desacelerar no terceiro round. Se Rosas tiver algum problema com Turcios na segunda rodada, os últimos cinco minutos podem ser difíceis de passar.

Acredito no jogo de pressão e no potencial de Rosas, então ele deve ter o suficiente no tanque para sobreviver a Turcios.

Escolha: Rosas Jr.

Yazmin Jauregui vs. Sam Hughes

Não vamos diminuir muito a decepcionante derrota de Yazmin Jauregui para Denise Gomes. Às vezes, você é pego e rola e precisa voltar para o laboratório. Além disso, as probabilidades desequilibradas a favor de Jauregui diziam mais sobre os criadores de probabilidades ignorando Gomes do que uma avaliação realista de quão desenvolvida Jauregui está após 11 lutas em sua carreira profissional.

Ela é mais uma vez uma grande favorita ao enfrentar o desconexo Sam Hughes e, novamente, eu pregaria cautela ao escolher Jauregui para apenas passar por Hughes. Hughes tem sido o azarão em cada uma de suas lutas no UFC e venceu três das últimas quatro, então ela tem sorte ou é boa em ambos. De qualquer forma, não é alguém que Jauregui deva subestimar em nenhuma circunstância.

Dito isso, se Jauregui seguir o plano de jogo, se manter em pé e usar sua velocidade para derrotar Hughes, ela ficará bem. Existem deficiências defensivas claras nas quais Jauregui precisa trabalhar, o que não é surpreendente, visto que faltam apenas alguns dias para seu aniversário de 25 anos, mas Hughes não tem força suficiente em sua trocação para ameaçar Jauregui. Esta deve ser uma luta de vitrine para Jauregui, que vai tentar finalizar e eventualmente se contentar com um aceno de decisão.

Escolha: Palácio

Manuel Torres x Chris Duncan

Temos uma boa oportunidade para abrir o card principal aqui, já que Manuel Torres e Chris Duncan têm um bom faro para finalizar.

Foi Torres quem compilou os destaques mais quentes recentemente, com suas últimas nove lutas terminando no primeiro round (incluindo duas derrotas por finalização). Ele demonstrou mais paciência desde que assinou seu contrato com o UFC, mas ainda se move como uma mola enrolada, pronto para explodir com uma onda de nocautes a qualquer momento. Ele tem um jab que melhora rapidamente e se conseguir resistir a ficar em pé e bater em Duncan, ele deve encontrar a abertura para um golpe de nocaute.

Ele tem que ter cuidado com Duncan. O escocês tem força nas duas mãos, então se diminuir a distância cedo e pressionar Torres, pode mudar todo o rumo da luta. A responsabilidade recai sobre Duncan para tornar isso feio, o que ele mostrou que pode fazer. Ele pegará um para acertar outro se a situação exigir.

Só não sei se Duncan deveria comer tantos tiros certeiros de Torres. Basta um golpe certeiro de Torres para derrubar Duncan e acho que ele o encontrará.

Escolha: Torres

Preliminares

Raoni Barcelos def. Cristian Quinonez

Jesus Aguilar def. Mateus Mendonca

Edgar Chairez def. Daniel Lacerda

Cláudio Puelles derrotou. Você fará Ziam

Ronaldo Rodríguez derrotou. Denis Bondar

Felipe dos Santos derrotou. Victor Altamirano

Muhammad Naimov derrotou. Erik Silva