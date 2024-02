Previsões do UFC Vegas 85 – Luta de MMA

A marcha para o UFC 298 começa com o primeiro de dois cards da APEX que têm pouco poder de estrela, mas que podem ajudar a moldar o cenário do contendor dos médios nos próximos meses.

Roman Dolidze e Nassourdine Imavov são as manchetes do UFC Vegas 85 de sábado, com ambos buscando voltar à coluna das vitórias e fazer uma declaração na categoria até 185 libras. Dolidze está saindo de uma derrota para o ex-desafiante ao título Marvin Vettori, que quebrou uma seqüência de quatro vitórias consecutivas, enquanto Imavov espera uma campanha mais frutífera em 2024, depois de ficar sem vitórias em 2023.

Os dois pesos médios entram na luta principal com números ao lado de seus nomes, mas até que ponto eles podem melhorar sua classificação naquela que está rapidamente se tornando uma das divisões mais intrigantes do MMA?

Na co-luta principal, os matchmakers apresentam o confronto favorito dos fãs entre os veteranos do peso leve Renato Moicano e Drew Dober. “Money Moicano” faz sua primeira aparição desde seu épico discurso pós-vitória no UFC 281 em Nova York, há 14 meses, enquanto Dober busca aumentar sua impressionante coleção de bônus do Fight Night.

Também no card principal, Randy Brown e Muslim Salikhov se enfrentam em luta de meio-médio remarcada do UFC 296, a sensação do peso mosca Natalia Silva busca sua quinta vitória consecutiva ao enfrentar Viviane Araujo, o invicto peso médio Aliaskhab Khizriev enfrenta Makhmud Murodov e o meio-médio Gilbert Urbina e Charlie Radtke procuram fazer seu nome na estreia.

O que: UFC Vegas 85

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 3 de fevereiro. O card preliminar de sete lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Roman Dolidze (12) x Nassourdine Imavov (T14)

Este deve ser divertido!

Por mais que tenhamos a tendência de criticar o peso médio por sediar algumas das lutas esteticamente menos agradáveis ​​do MMA, acho que os matchmakers acertaram nessa. Roman Dolidze tem uma das piores sequências médias de 185 libras e Nassourdine Imavov parecia um candidato quando atingiu esse estado de fluxo.

Este contraste de estilos também deve funcionar bem, com Dolidze tentando derrubar Imavov cedo e Imavov demorando para preparar seu ataque perigoso. O fato de esta luta ser o primeiro de cinco rounds de Dolidze é motivo de preocupação.

Vimos o contundente georgiano perder força em sua luta mais recente contra Marvin Vettori, mas acho que foi um aprendizado para Dolidze e sua equipe. Se ele conseguir ampliar seu tanque de gasolina ou pelo menos aprender a conservar melhor sua energia, sua habilidade de acertar tiros impactantes deverá lhe dar vantagem contra Imavov.

Estou inclinado para Dolidze para vencer uma decisão competitiva.

Escolha: Dolidze

Renato Moicano (14) vs. Drew Bom

Falando em lutas divertidas, poderíamos ter dois bangers de qualidade encerrando as festividades de sábado.

Colocar Money Moicano na jaula com Drew Dober é algo óbvio, a única questão é se conseguiremos um candidato à Luta da Noite de três rounds ou um final de destaque. Moicano adora golpear e finalizar no chão, enquanto Dober está aqui para aumentar seu recorde de nocautes leves no UFC para 10. Alguém não está chegando ao gongo final.

Moicano deveria ser capaz de se misturar mais com suas pernas longas e sua luta especialista, mas eu sempre disse que a capacidade de nocaute com um soco de Dober é um código de trapaça que pode levá-lo à vitória, mesmo contra oponentes com técnica superior no papel. (basta perguntar a Bobby Green). Ele poderia lutar cedo, mas enquanto Dober estiver de pé, gosto de suas chances de acertar um golpe decisivo.

Espere que Moicano dê muitas dores de cabeça a Dober no início, antes de ser derrotado na segunda rodada.

Escolha: Bom

Randy Brown x Muslim Salikhov

Randy Brown e Muslim Salikhov tiveram que esperar alguns meses para entrar na jaula após o adiamento do confronto no UFC 296. Agora é hora de ver como sai por cima nesta partida de xadrez.

Ambos os meio-médios são completos, com Brown mais inclinado a lutar e Salikhov mostrando que pode reprimir vários estilos diferentes. O tamanho de Brown será um fator importante aqui, já que Salikhov busca oportunidades para se abrir com sua trocação, evitando o contra-ataque de Brown.

Não posso deixar de levar em consideração a idade aqui, já que Salikhov está a poucos meses de completar 40 anos, o que o torna cerca de seis anos mais velho que Brown, com uma extensa história em artes marciais competitivas. Mesmo que Salikhov ameace cedo, ele conseguirá sobreviver a Brown por 15 minutos ou manter o ritmo sem que Brown o derrube?

Já faz um tempo que Brown encerra uma luta na distância, mas acho que ele consegue derrubar Salikhov antes de levar a luta para o chão e finalizar com um estrangulamento.

Escolha: Marrom

Viviane Araújo (11) vs. Natália Silva (15)

Viviane Araujo é um teste sólido para qualquer peso mosca em ascensão, o que é a situação perfeita para Natalia Silva.

Invicto em 10 lutas consecutivas desde dezembro de 2017, Silva subiu rapidamente nas paradas com um estilo em pé que agrada ao público e um jogo de chão forte. Ela procura o ataque de todos os ângulos, raramente disparando apenas um único soco direto, e sua velocidade lhe dá uma vantagem na maioria dos 125ers.

Araujo é sempre uma ameaça para chegar à vitória, mas ela terá dificuldade em entender Silva. A lutadora de 37 anos está no seu melhor lutando em um ritmo mais metódico, algo que o ativo e ágil Silva não permite. Ela pode querer enfatizar seu wrestling e grappling aqui, embora eu não tenha certeza se isso será suficiente para retardar Silva.

Se Silva quiser a vaga de Araujo no ranking, terá que trabalhar para isso. Nada que vimos da carreira de Silva no UFC até agora nos faz pensar que deveríamos duvidar dela.

Escolha: Silva

Aliaskhab Khizriev vs. Makhmud Muradov

Sim, Aliaskhab Khizriev é outro lutador poderoso da Rússia. Você tem algum problema com isso?

Não é nenhum segredo que Khizriev tentará derrubar Makhmud Muradov, mais alto, o mais rápido possível. Muradov pode ser capaz de lutar com Khizriev, mas ele definitivamente pode ficar de pé e atacar com ele, então esse deve ser o caminho preferido do lutador uzbeque. Nas costas, Muradov tem muito menos opções para tornar essa luta incômoda para Khizriev.

Uma preocupação para Khizriev é que ele é um pouco também disposto a resistir e negociar, o que faz sentido, já que ele tem um queixo robusto e um pop natural para trabalhar. No entanto, ser muito aventureiro pode custar caro a Khizriev, então eu gostaria de vê-lo se transformar em Khabib aqui e enfrentar Muradov ao primeiro sinal de problema.

Khizriev eventualmente encontrará uma defesa mais robusta na divisão dos médios, mas Muradov não é o homem que dará a Khizriev sua primeira derrota. Tenho Khizriev finalizando via ground and Pound ou finalização no segundo.

Escolha: Khizriev

Gilbert Urbina x Charlie Radtke

Gilbert Urbina parecia um novo homem em sua estreia no peso meio-médio do UFC, ostentando um físico mais firme, além de uma abordagem mais comedida no ataque. Veremos quanto tempo dura sua paciência contra o agressivo Charlie Radtke.

Cabe a Radtke diminuir a distância e ficar na cara de Urbina desde o sino de abertura. Se Radtke conseguir frustrar Urbina, isso poderá trazer à tona alguns dos Lutador Final 29 tendências menos favoráveis ​​do membro do elenco. O que quer dizer que Radtke deveria tentar tornar essa luta o mais idiota possível.

Tenho tendência a favorecer a pressão de Radtke sobre Urbina, que não é um contra-atacante particularmente eficaz nesta fase da sua carreira. É perfeitamente possível que Urbina neutralize o plano de Radtke se ele puder controlar o alcance, mas ainda não estou convencido da distância de ataque de Urbina. Se a luta for para o chão, será uma batalha de vontades e de quem tiver melhor cardio.

Estou prevendo uma vitória de Radtke e, espero, um discurso de vitória pós-luta mais composto desta vez.

Escolha: Radtke

Preliminares

Diana Belbita derrotou. Molly McCann

Azat Maksum derrotou. Carlos Johnson

Themba Gorimbo derrotou. Pete Rodríguez

Blake Fotos derrotou. Jeong Yeong Lee

Julija Stoliarenko derrotou. Luana Carolina

Landon Quinones derrotou. MarQuel Mederos

Jamal Pogues derrotou. Thomas Petersen