Previsões do UFC Vegas 86 – Luta de MMA

Chegou a hora de um dos cards mais pesados ​​da história do UFC. Fique animado!

Quatro – conte-os, quatro – lutas de peso médio estão programadas para o card do UFC Vegas 86 de sábado, incluindo uma atração principal entre o candidato de longa data Jack Hermansson e o famoso Joe Pyfer. Esta é uma luta clássica de teste decisivo. Hermansson é um passo muito grande para Pyfer agora, ou Pyfer está prestes a marcar uma finalização que dará o tom para sua campanha de 2024?

Na co-luta principal, os veteranos peso-pena Dan Ige e Andre Fili se enfrentam com Ige tentando manter sua posição entre os 20 primeiros e Fili saindo de uma rara vitória por nocaute nos destaques. Fili dá uma reviravolta rápida nessa luta e sem nada a perder pode ser o homem mais perigoso do UFC APEX neste fim de semana.

Também competindo no card principal, o rebatedor polonês dos médios Robert Bryczek faz sua estreia no UFC contra Ihor Potieria, os lutadores do octógono Brad Tavares e Michael Johnson enfrentam Gregory Rodrigues e Darrius Flowers, e o especialista em grappling Rodolfo Vieira enfrenta o kickboxer Armen Petrosyan no que pode ser um cansativa disputa de pesos médios.

O que: UFC Vegas 86

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 10 de fevereiro. O card preliminar de oito lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET na ESPN+.

Jack Hermansson x Joe Pyfer

Não sei se você já ouviu falar, mas Joe Pyfer bate muito, muito forte. Na verdade, ele faz praticamente tudo com força, seja lançando uma combinação apertada ou simplesmente atacando o oponente do outro lado da jaula. E com relação aos seus treinadores de boxe, ele também não está particularmente interessado em atacar você. Ele entra com um objetivo em mente: finalizar.

Quão eficaz será esta estratégia contra o experiente Jack Hermansson é uma questão importante ao entrar no evento principal. Hermansson já lidou com seu quinhão de rebatedores pesados ​​e é difícil de colocar em pé. Ele é atingível e isso é uma coisa ruim quando você está lutando contra Pyfer. “O Coringa” tem que encontrar uma maneira de evitar as mãos pesadas de Pyfer e ao mesmo tempo aplicar sua própria pressão para manter Pyfer fora do ritmo.

O jogo de chão habilidoso de Hermansson também pode entrar em jogo aqui, mas Pyfer tem luta livre suficiente para contrariar essa abordagem. Fique tranquilo, esta será uma batalha em pé e, embora o sempre perigoso Hermansson tenha seus momentos, é o poder de soco superior de Pyfer que o leva ao W aqui.

Escolha: Flautista

Dan Ige vs. Outros Fili

Chame-me de idiota por uma boa história de retorno, mas eu realmente acredito que as coisas estão mudando para o velho Andre Fili. “Touchy” esteve espetacular em sua última luta contra Lucas Almeida, mostrando sua agilidade e movimento característicos antes de nocautear seu primeiro em quatro anos e meio. Se aquele Fili aparecer contra Dan Ige, teremos uma luta incrível.

Tornou-se um clichê chamar Ige de durão neste momento, mas o que mais você pode dizer sobre o homem? Ele lutou contra inúmeros adversários classificados, nunca foi nocauteado e raramente é superado. Minha maior preocupação com Ige é sempre se ele consegue encontrar aquele equipamento extra para colocar medo na oposição e isso também vale para Fili. Se Ige puder misturar sua luta para impedir que o astuto Fili explore o espaço do estúdio, por assim dizer, então o renascimento de Fili (o Filsança?) terminará antes de começar.

Não creio que Fili consiga eliminar Ige na distância e não sei se Fili está realmente pronto para uma corrida séria até o top 10 da divisão. O que eu sei é que vai ser muito divertido descobrir.

Fili por decisão.

Escolha: Fili

Robert Bryczek vs. Ihor Potieria

Fique animado com a estreia do contundente Robert Bryczek. Se você está se perguntando por que o UFC e seus matchmakers fizeram de tudo para manter o destaque polonês neste card depois que seu oponente original, Albert Duraev, teve que se retirar, é porque Bryczek tem potencial real para agitar a divisão dos médios.

O cenário está certamente montado para que ele cause uma forte primeira impressão, já que as circunstâncias não são as ideais para Ihor Potieria. Potieria não está apenas – atualmente com 1-3 no UFC, com aquela vitória sendo um nocaute técnico no primeiro round de um velho Shogun Rua que todos preferiríamos esquecer – entrando neste com uma semana de antecedência, ele também está caindo para 185 libras pela primeira vez em sua carreira. Mesmo supondo que Potieria e sua equipe já estivessem planejando uma mudança de divisão, isso não significa sucesso para mim. (Nota do editor: Potieria perdeu peso em 1,5 quilo.)

Acrescente o fato de que Potieria não é exatamente conhecido por seu queixo robusto – todas as três derrotas no UFC foram por meio de golpes – e todos os sinais apontam para uma vitória por nocaute para Bryczek. Às vezes, a conclusão mais óbvia é a correta.

Escolha: Transporte

Brad Tavares x Gregório Rodrigues

Agora estamos ficando no peso médio!

Gosto do Brad Tavares e do Gregory Rodrigues tanto quanto de qualquer outro cara, mas isso tem tudo para ser uma batalha em pé de ida e volta, onde nenhum dos lutadores chega perto de finalizar o outro. Isso é realmente uma prova da resistência de Tavares, já que Rodrigues mostrou muitos nocautes em sua gestão no UFC.

Na verdade, Rodrigues continuou a demonstrar sua trocação de forma tão eficaz que perdi qualquer esperança de que ele algum dia exibisse seu tão alardeado jiu-jitsu brasileiro. Esqueça. Não vai acontecer. Inscreva-o em um torneio K-1 neste momento.

Essa é a luta do card principal mais difícil para eu escolher, como diz meu coração Rodrigues, mas Tavares fez carreira simplesmente ultrapassando os caras e afogando-os em volume. Rodrigues é certamente suscetível a isso.

Prepare-se para entrar no ônibus e fazer uma viagem para Splitty City, com Rodrigues dando socos decisivos o suficiente para balançar as cartas a seu favor.

Escolha: Rodrigues

Michael Johnson x Darrius Flowers

Darrius Flowers está conseguindo tudo menos um confronto fácil em sua descida para o peso leve. Foi um movimento necessário para o “Modo Besta”, já que sua força física bruta só o levaria tão longe contra oponentes que regularmente o superavam em mais de 5 quilos. Ele passa de um oponente experiente, Jake Matthews, para outro, Michael Johnson, embora eu goste mais de suas chances aqui.

Você nunca exclui Johnson, que venceu alguns dos melhores de todos os tempos a competir na categoria até 155 libras e continua encontrando uma maneira de obter os resultados necessários para permanecer no elenco do UFC. O tempo está passando, entretanto, e é preciso perguntar se o Pai Tempo finalmente alcançou o veterano em sua 29ª (!) caminhada até o octógono.

Johnson completa 38 anos em junho e não posso deixar de pensar que ele sofrerá um revés aqui. Ele tem as habilidades necessárias para superar Flowers por três rodadas, a questão é por quanto tempo ele consegue evitar ser atingido por um golpe forte? Tenho Flowers encontrando o queixo de Johnson e derrubando-o no segundo round.

Escolha: Flores

Rodolfo Vieira vs. Armen Petrosyan

Olha, não vou amenizar isso para você: no papel, este é um dos piores confrontos de estilo de 2024.

Se Rodolfo Vieira não conseguir levar essa luta para o tatame cedo, vai ficar feio. Se Armen Petrosyan não conseguir encontrar o toque final que tinha antes de ingressar no UFC, a coisa vai ficar feia. Realisticamente, existem cerca de duas dúzias de maneiras diferentes pelas quais isso pode se transformar em uma briga feia.

Não vou apenas regurgitar o que escrevi quando essa luta foi originalmente agendada, então, em vez disso, estou usando este espaço para aconselhar os espectadores a gerenciarem suas expectativas. O jiu-jitsu de Vieira é um prazer de assistir e Petrosyan tem uma trocação técnica forte, mas vão acabar indo juntos como laranja e leite. Quando essa luta foi cancelada pela primeira vez, os casamenteiros deveriam ter interpretado isso como um sinal para manter os dois separados.

Originalmente, escolhi Vieira para vencer por finalização, mas não consigo imaginá-lo realisticamente encontrando uma maneira de derrubar Petrosyan. O mais provável é que tenhamos três rounds de kickboxing cauteloso, sem nenhum dos dois se afirmar durante qualquer período significativo da luta. Então provavelmente é Petrosyan por pontos.

Alguém nesta luta prove que estou errado. Por favor, por favor, prove que estou errado.

Escolha: Petrosyan

Preliminares

Trevin Giles derrotou. Carlos Prates

Bolaji Oki derrotou. Timóteo Cuamba

Loma Lookboonmee derrotou. Bruna Brasil

Devin Clark derrotou. Marcin Prachnio

Jeremiah Wells derrotou. Max Griffin

Bogdan Guskov derrotou. Zac Pauga

Hyder Amil derrotou. Fernie Garcia

Aoriqileng derrotou. Daniel Marcos