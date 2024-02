Príncipe Harry chega a Londres para ver seu pai, o rei Charles, após diagnóstico de câncer

Príncipe Harry não perdeu tempo em pegar um avião para Londres para ver seu pai menos de 24 horas após o anúncio do Palácio de Buckingham Rei Carlos tem câncer.

Harry voou particular de LAX para o aeroporto de Heathrow, em Londres, e chegou às 12h20, horário de Londres. Ele foi direto para Clarence House… onde seu pai está hospedado.

Não está claro como ler isso… se o movimento rápido de Harry de alguma forma se cruza com a gravidade do diagnóstico do rei Charles.