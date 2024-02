Dapesar de possuir um patrimônio líquido de US $ 60 milhões, segundo fontes, Príncipe Harry e Meghan Markle receberam outra viagem gratuita em jato particular antes dos Jogos Invictus de 2025.

Harry, um ex-militar das forças britânicas com uma década de experiência, aparece frequentemente nos jogos como um importante representante e anfitrião e voou para Vancouver, Canadá, para promover a edição de 2025 para militares feridos.

Mas ele aparentemente não pagou por sua própria viagem até lá, com o voo no Bombardier Challenger 605 de 10 lugares sendo financiado por uma autoridade de aviação privada local, já que os dois estavam lá como convidados.

É o seu mais recente brinde e, segundo pessoas próximas, eles não gostam de desembolsar a própria parte na hora de pagar contas.

Uma fonte que trabalhou com a dupla disse ao Page Six: “Eles certamente não gostam de gastar seu próprio dinheiro”.

Enquanto outro acrescentou: “É sempre dinheiro de outras pessoas”.

Por que eles voam em particular?

A principal razão para o fazer, segundo o Príncipe de Inglaterra, que é atualmente o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, é por razões de segurança. Até o fato de muitas vezes ficarem com amigos ricos é creditado pelo mesmo motivo.

Em outubro de 2023, eles também voaram em particular para participar de uma conferência sobre os perigos das redes sociais para as crianças antes de partirem de férias para a ilha caribenha de Canouan, embora não se saiba quem pagou por isso.

Então, em novembro, eles voaram em particular mais uma vez para Las Vegas para participar do Katy Perry concerto junto com Michael rebanhoum magnata do petróleo e fundador do Bumble, Rebanho de Whitney Wolfe.

Então, em janeiro, eles acompanharam em particular o CEO da Paramount Brian Robbins e sua esposa à Jamaica para a estreia de One Love, uma cinebiografia baseada na vida do cantor de reggae e rastafari, Bob Marley.