Príncipe Harry e Meghan Markle usam foto de desculpas de Mark Zuckerberg

Príncipe Harry & Meghan Markle estão apoiando os pais que defendem contra as empresas de mídia social… e estão usando uma campanha viral Mark Zuckerberg momento para enfatizar seu ponto.

O duque e a duquesa de Sussex compartilharam uma declaração sobre as audiências nas redes sociais no Senado, realizadas na quarta-feira, no site da Fundação Archewell – mostrando apoio às vítimas e detalhando algumas de suas próprias experiências ao falar com famílias que passaram por isso.

Na declaração, PH e MM aplaudiram os pais que se levantaram contra as grandes empresas de mídia social e acrescentaram: “A melhor educação parental do mundo não pode manter as crianças protegidas dessas plataformas”… em suma, uma declaração bastante fofa e clichê do casal real.



A grande notícia aqui… eles escolheram uma foto de Zuck da audiência de ontem como a enorme imagem acima de sua declaração – uma foto que capturou o pedido surpresa de MZ aos pais e vítimas de exploração sexual infantil nas redes sociais.

Como informamos… Mark estava sendo interrogado durante a audiência do comitê com o senador Josh Hawley enchendo-o de perguntas até que Zuck foi basicamente forçado a se virar e peça desculpas à multidão em geral.

A multidão exibiu inúmeras fotografias das vítimas enquanto Mark pedia desculpas e mencionava as medidas que ele disse que Meta estava tomando para impedir que outras crianças se tornassem vítimas.

Bem, parece que os Sussex estão claramente do lado das vítimas e dos defensores… o que não é surpreendente, dadas as suas obras de caridade para combater o tráfico sexual e a escravatura infantil. Além disso, eles próprios são pais – e, ainda por cima, têm muita experiência em lidar com agitadores online.



