Príncipe Harry homenageia estrela da NFL após visitar o rei Charles, acometido de câncer

Príncipe Harry voou de volta para os EUA e fez uma aparição surpresa no 2024 NFL Honors – após uma breve visita a seu pai com câncer Rei Carlos III na Inglaterra.

O duque de Sussex subiu ao palco do Resorts World Theatre em Las Vegas na noite de quinta-feira para entregar o prêmio Walter Payton de Homem do Ano ao defensor do Pittsburgh Steelers. Cameron Heyward.