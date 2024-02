Priscilla Presley acusada de estar recentemente ‘quebrada’ em processo judicial

Priscila Presley está sendo levada a tribunal por uma mulher que diz ter feito parceria com ela para ajudá-la a sair de algumas dificuldades financeiras… que ela afirma ter deixado Elvis a ex-mulher quebrou.

De acordo com documentos legais arquivados em setembro de 2023, obtidos pelo TMZ, Priscilla está sendo processada por uma mulher chamada Brigitte Kruse que afirma ter feito parceria com Priscilla em 2022 para formar uma empresa chamada Priscilla Presley Partners.

A ideia, diz Kruse, era administrar seus negócios e assuntos pessoais e “evitar a ruína financeira e o constrangimento público de Priscilla” – isso de acordo com o processo.

Kruse afirma que, na época, Priscilla estava à beira da insolvência… enfrentando quase US$ 700 mil em dívidas fiscais não pagas, sem nenhuma garantia de renda futura. Ela alega que Priscilla estava a cerca de 60 dias do colapso financeiro.

Kruse diz que gastou uma quantia significativa de dinheiro e tempo desenvolvendo projetos para lançar em conjunto com Sofia Coppola‘Priscilla’, filme que foi lançado recentemente … mas afirma que Priscilla cortou abruptamente todas as comunicações por volta de agosto de 2023 e a deixou de fora com todo o dinheiro que pode ter entrado desde então.