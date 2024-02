Programa Minha Chance inicia cursos profissionalizante gratuitos para mais 200 moradores de Penedo

A qualificação profissional de jovens e adultos em Penedo não para. O investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas em cursos profissionalizantes oferecidos sem custo para os moradores vai preparar mais 200 pessoas, total de inscritos nas oito novas turmas do Programa Minha Chance.

As aulas dos cursos de Confeiteiro e Costureiro começam na próxima segunda-feira, 05, nos turnos tarde e noite. Para quem vai aprender a trabalhar como Operador de Computador ou Mecânico de Motos, o aprendizado começa em 19 de fevereiro, tanto para a turma vespertina quanto para o pessoal que selecionou o horário noturno..

Todos as opções de qualificação profissional do Minha Chance são de cursos do SESI/SENAI, pagos pela Prefeitura de Penedo, o maior programa de formação de mão de obra especializada lançado no município, uma articulação que envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

A iniciativa de amplo alcance social beneficia a população com oportunidades de se preparar para o mercado de trabalho ou para empreender, gerando emprego e renda em Penedo, compromisso assumido e cumprido pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Confira abaixo a relação das oito turmas do Programa Minha Chance que iniciam as aulas neste mês de fevereiro