Promotor João Batista reforça cumprimento do TAC para o carnaval 2024 no Pontal do Peba

Em uma recente declaração, João Batista Santos Silva, promotor de justiça de Piaçabuçu, enfatizou a importância do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para o Carnaval 2024. Com o intuito de garantir uma festividade segura e agradável para todos, autoridades locais, empresários e a comunidade de Piaçabuçu e Pontal do Peba uniram-se para relembrar as regras estabelecidas no TAC, com destaque para a proibição de paredões de carro com som alto.

A medida visa combater a poluição sonora e evitar a contravenção penal, proporcionando um ambiente mais acolhedor para turistas e moradores. O promotor alertou que aqueles que desrespeitarem as normas, vindo de outros municípios com seus paredões, estarão sujeitos a intervenções da Polícia Militar. Sob a coordenação do tenente-coronel Silva Neto, a PM adotará um protocolo inicial de solicitação para cessar o som abusivo. Em caso de descumprimento, equipes de inteligência atuarão de maneira descaracterizada para registrar provas da infração, podendo resultar na apreensão dos equipamentos de som e na condução dos infratores à polícia para a realização de termo circunstanciado.

Apesar das restrições, o Carnaval de 2024 promete ser um evento de grande alegria e diversão. Estão programados desfiles de diversos blocos carnavalescos com som e bandas, todos devidamente cadastrados pelo município, além de shows que garantirão a folia para todos os públicos. O promotor João Batista Santos Silva reitera que o objetivo das medidas é assegurar que a festividade ocorra em paz, permitindo que todos possam aproveitar as belezas naturais de Piaçabuçu e do Pontal do Peba sem transtornos.