Punxsutawney Phil prevê início da primavera nas festividades do Dia da Marmota

Punxsutawney Phil previu uma sexta-feira no início da primavera em Gobbler’s Knob, Pensilvânia, cenário da maior e mais conhecida celebração do Dia da Marmota do país nos Estados Unidos.

O evento anual é um ritual irônico em que os treinadores de Phil, membros de um clube com raízes no final do século 19, revelam se a marmota viu sua sombra.

Logo após o nascer do sol de sexta-feira, o Punxsutawney Groundhog Club anunciou que Phil não viu sua sombra, o que dará início ao clima de primavera. A marmota vendo sua sombra pressagia mais seis semanas de inverno, segundo o grupo.

Cerca de 10 mil pessoas viajaram nos últimos anos para Punxsutawney, onde as festividades começam na calada da noite e culminam na previsão do solstício de inverno. Uma multidão aglomerada, alguns usando chapéus com tema de marmota, assistia a apresentações musicais e fogos de artifício enquanto esperava o nascer do sol e o aparecimento de Punxsutawney Phil.

Pensilvânia Governador Josh Shapiro subiu ao palco antes de Phil para pedir às pessoas de todo o mundo que assistiam às festividades que viessem a Punxsutawney no próximo ano. Shapiro também anunciou que a famosa marmota é a nova meteorologista oficial da Pensilvânia.

“Punxsutawney é o centro do universo agora e adoro que todos vocês estejam aqui”, disse Shapiro.

Phil prevê mais inverno com muito mais frequência do que o início da primavera, o que não é uma má aposta para fevereiro e março no oeste da Pensilvânia. Uma agência federal analisou seu histórico no ano passado e estimou sua taxa de precisão em cerca de 40%.

A tradição de celebrar o ponto médio entre o dia mais curto do ano no solstício de inverno e o equinócio da primavera remonta a muitos séculos na vida agrícola europeia.

Há mais de uma dúzia de clubes de marmotas ativos na Pensilvânia, alguns que datam da década de 1930, e marmotas que prevêem o tempo apareceram em pelo menos 28 estados dos EUA e províncias canadenses.

O filme de grande sucesso de 1993, “Dia da Marmota”, estrelado por Bill Murray, despertou o interesse em Punxsutawney Phil e inspirou observações informais em todo o mundo.

Quando não está fazendo seu prognóstico anual, Phil mora em um espaço personalizado ao lado da Biblioteca Memorial Punxsutawney, com uma janela onde os usuários da biblioteca podem conferir sua toca. Em 2009, funcionários da biblioteca disseram que Phil conseguiu escapar três vezes, subindo no teto da biblioteca e caindo em escritórios a cerca de 15 metros de distância. Ele não estava ferido.