Puppy Bowl XX apresenta seus maiores e menores filhotes de resgate de todos os tempos

Está quase na hora do grande jogo, mas não estamos falando do Super Bowl… o maior número de filhotes de todos os tempos se enfrentará no 20º Puppy Bowl anual, pouco antes de conseguirem novos lares.

Dan Schachner – o Puppy Bowl “Ruff-eree” de 13 anos – juntou-se a nós na quinta-feira no “TMZ Live” e nos deu todos os detalhes sobre os cachorros, do grande ao pequeno, jogando o jogo. Além disso, recebemos alguns visitantes em nosso escritório para destacar a real intenção do evento… conseguir a adoção de cães de abrigo.

Este ano, o Puppy Bowl está maior do que nunca de várias maneiras – Dan diz que há 131 cachorrinhos brincando, representando 73 abrigos de animais em 36 estados, o maior número de todos os tempos.

Levi, o Dogue Alemão vai entrar no jogo quando os cães maiores começarem a correr no 4º período – e ele já pesa impressionantes 70 quilos com apenas 3 meses de idade!

No extremo oposto da escala, Dan diz que o menor cãozinho do Puppy Bowl entrará em campo… Suor está jogando o primeiro quarto com apenas 1,7 libra. Pois é, ela cabe na palma da sua mão!

Outra novidade neste ano é o assistente de Dan, “Ruff-eree”… seu resgate de poodle mix, Assobiar.

Além de Dan receber ajuda oficial, ele diz que você também pode esperar ver filhotes em vários novos empregos fora do campo – como equipe de líderes de torcida e câmeras de trabalho.

A melhor parte… Dan diz que o Puppy Bowl tem uma taxa de adoção de 100% e ajuda os abrigos de animais parceiros a encontrar novos lares para seus resgates, graças à conscientização levantada na próxima transmissão de TV.



