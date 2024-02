Quais jogadores não-zagueiros ganharam o título de MVP da NFL?

TA narrativa de que os quarterbacks são os pilares de seus times na NFL é bem estabelecida, ressaltada pela frequente concessão do Jogador mais valioso (MVP) para jogadores desta posição. No entanto, os anais da história da NFL são pontuados por momentos em que jogadores de outras posições superaram a briga para reivindicar a maior honra individual da liga, demonstrando a natureza multifacetada deste esporte coletivo.

Uma das exceções mais notáveis ​​ao domínio do quarterback nos prêmios MVP ocorreu na década de 1970. Pela primeira e única vez o MVP do Super Bowl foi concedido a um defensor do time perdedor Chuck Howley do Dallas Cowboys.

Seu desempenho no Super Bowl V, apesar da derrota, foi tão dominante que lhe rendeu o título de MVP, mostrando que o futebol, em sua essência, é um empreendimento coletivo onde o brilho individual pode brilhar, independentemente do resultado do jogo.

Os running backs também tiveram seu quinhão de reconhecimento de MVP, muitas vezes atribuído ao seu papel em equipes que alavancam um jogo de chão potente. Adriano PetersonA temporada de 2012 se destaca nesse aspecto.

O Minnesota Vikings‘ running back correu para surpreendentes 2.097 jardas, quase quebrando Eric DickersonO recorde de uma única temporada. A mistura de velocidade, potência e agilidade de Peterson rendeu-lhe o prêmio de MVP da temporada, ressaltando o impacto que um não-zagueiro pode ter no sucesso de um time.

Os recebedores também deixaram sua marca, embora suas contribuições sejam muitas vezes ofuscadas pelos zagueiros que lançam para eles. Arroz Jerryo lendário São Francisco 49ers wide receiver, quebrou esse padrão ao ganhar o prêmio MVP da temporada de 1987.

ArrozAs 1.078 jardas de recepção e 22 touchdowns do 49ers foram fundamentais para o domínio dos 49ers, provando que os recebedores podem ser tão valiosos quanto os zagueiros que entregam a bola.

O lado defensivo da bola também viu seus heróis, com Lawrence Taylor do Gigantes de Nova York ganhando o prêmio MVP da temporada de 1986.

Taylorcom sua velocidade, força e instinto sem precedentes, redefiniu a posição do linebacker e levou os Giants à vitória no Super Bowl, consolidando seu legado como um dos maiores jogadores defensivos do jogo.

Talvez a vitória mais inesperada do MVP tenha vindo de um place kicker, Marcos Moseleyna temporada de 1982, encurtada por greves. MoseleyO desempenho recorde de , incluindo 23 arremessos de campo bem-sucedidos, mostrou a importância das equipes especiais e marcou um momento revolucionário na abordagem de chutes de campo.

Quem será o MVP da temporada de 2023?

Olhando para a temporada de 2023, há muitas especulações sobre o próximo MVP. Com os tradicionais quarterbacks líderes afastados por lesão ou com baixo desempenho estatisticamente, o campo parece aberto.

São Francisco 49ers correndo de volta Christian McCaffrey e Golfinhos de Miami o wide receiver Tyreek Hill emerge como forte candidato, cada um tendo desempenhado um papel fundamental no sucesso de seus times.

Apesar de ColinaNa impressionante temporada de 2019, a indefinição do título de MVP para não-zagueiros permanece, ressaltando o debate em andamento sobre o valor e o reconhecimento de diferentes posições na NFL.

À medida que a liga continua a evoluir, também evolui a conversa sobre o que constitui o jogador mais valioso.

Embora os quarterbacks possam tradicionalmente ocupar os holofotes, a história mostra que jogadores de todas as posições têm o potencial de deixar uma marca indelével no jogo e alcançar a maior honra individual da NFL.