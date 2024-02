Qual canal é Peacock na DIRECTV: guia detalhado

Não há nada mais frustrante do que tentar encontrar o seu conteúdo favorito no meio de um labirinto. É provável que você se perca no mar de opções quando há tantas opções, cada uma com seus programas e filmes exclusivos.

Seu serviço de streaming Peacock, que oferece NBC, Universal Pictures e outros conteúdos de seus parceiros, emergiu como um player de destaque nesse mercado. Você não precisa ir muito longe se for assinante da DIRECTV e estiver se perguntando em qual canal o Peacock está. Então, neste artigo, explicaremos qual canal é o Peacock na DIRECTV?

O que é pavão?

Com o Peacock, a NBCUniversal oferece dois planos de streaming: Peacock Free e Peacock Premium. Com uma assinatura Premium, você pode assistir esportes ao vivo, séries originais e muito mais.

Os usuários podem acessá-lo em vários dispositivos, incluindo assinantes da Comcast com anúncios limitados. Além disso, os clientes da DirecTV podem aproveitar um desconto de 40% no Peacock Premium. Embora a DirecTV não tenha um canal de streaming, Smart TVs podem ser instaladas com o aplicativo.

É fácil encontrar o conteúdo original do Peacock olhando a miniatura de Natasha Lyonne no trailer de “Poker Face”. Então, agora, sem mais delongas, vamos pular para a parte principal, ou seja, qual canal é o Peacock na Directv.

Qual canal é Peacock na DirecTV – um guia detalhado

Não há canais fixos no Peacock, o que o diferencia de outros serviços de streaming. DIRECTV Stream oferece vários canais, mas os originais do Peacock normalmente não estão incluídos entre esses 65.

O Peacock pode ser acessado em sua smart TV acessando a seção Aplicativos e pesquisando por ele. Você pode assistir ao conteúdo do Peacock o quanto quiser depois de baixar, inscrever-se e fazer login.

É semelhante à maioria dos sites de streaming onde o Peacock oferece conteúdo patrocinado por anúncios. Peacock permite transmitir uma ampla variedade de programas de TV e filmes, incluindo Brooklyn Nine-Nine, Downton Abbey, American Pie e Jaws.

Há reportagens comerciais e painéis de opinião veiculados durante todo o dia no canal. Na DIRECTV, o canal é 359 com ID 359. De acordo com relatórios de fevereiro de 2015, a Fox Business Network está disponível em 74.224.000 lares de TV paga nos EUA.

Por apenas US$ 4,99/mês, o plano do Peacock oferece toneladas de streaming, esportes, filmes, notícias, programas de TV, conteúdo original e conteúdo infantil! Com uma variedade de ofertas como comédias, dramas, a série Yellowstone e reality shows como True Crime, Peacock tem algo a oferecer a pessoas de todas as idades.

Além de filmes de ação e aventura, comédia e terror, Peacock também oferece filmes para toda a família, como Drama. Através da DIRECTV, agora você pode curtir o Peacock em casa. Então, agora você sabe qual canal é o Peacock na Directv. Portanto, vamos verificar mais detalhes.

Por que o Peacock Premium Plus é diferente?

Mais de 62 mil vídeos estarão disponíveis para você com Peacock TV Premium, que não vem com Peacock TV Free. Além de transmissões esportivas ao vivo de um local, filmes Peacock Original e eventos ao vivo também estão disponíveis através do Peacock Originals.

Contanto que o preço do Peacock Premium não inclua o conteúdo extra, você ainda poderá ver anúncios. Você precisará adquirir o Peacock Premium Plus se quiser todo o conteúdo sem interrupções. Além disso, o conteúdo pode ser baixado para visualização offline.

O Peacock é gratuito com a DirecTV?

É verdade que a DirecTV oferece um pavão grátis. Os clientes DirectTV podem acessar o Peacock Premium sem nenhum custo extra. Por meio da plataforma de streaming da Peacock, os assinantes da DirecTV podem acessar uma extensa biblioteca de programas de TV, filmes, eventos esportivos e notícias.

Oferece aos espectadores uma ampla variedade de gêneros para escolher e a capacidade de descobrir novos favoritos sem incorrer em custos adicionais. Em colaboração com a Peacock, os assinantes da DirecTV têm acesso a uma ampla gama de opções de entretenimento personalizadas de acordo com suas preferências por meio desta experiência de entretenimento aprimorada.

Com a DirecTV, você pode desfrutar das extensas ofertas do Peacock sem pagar uma taxa mensal adicional, quer goste de dramas emocionantes, comédias hilariantes ou documentários cativantes.

LEIA TAMBÉM: