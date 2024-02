Quanto tempo durará o programa Fresh Start para empréstimos estudantis?

Ccomeçando com o reinício das contas federais de empréstimos estudantis em Outubro de 2023o Novo começo A iniciativa oferece uma oportunidade de ouro para os mutuários que entraram em incumprimento antes da pandemia.

Novo começo está disponível exclusivamente para mutuários com empréstimos federais a estudantes, desde que tenham entrado em inadimplência antes do início da tolerância em 13 de março de 2020.

Certos tipos de empréstimos, como empréstimos estudantis privados e empréstimos Perkins para escolas, não são elegíveis.

Lembre o Programa Novo Começo proporciona uma segunda oportunidade para aqueles que se reabilitaram e ficaram inadimplentes no passado.

Mesmo que você já tenha usado reabilitação ou consolidação antes, Novo começo oferece outro caminho fora do padrão.

A inscrição no programa oferece uma infinidade de benefícios, incluindo a restauração de empréstimos para “atual” status nos relatórios de crédito, remoção de marcas negativas de inadimplência, acesso a auxílios federais a estudantes e empréstimos governamentais e flexibilidade de planos de reembolso, como reembolso baseado em renda.

O Novo começo programa, acessível agora, é uma solução abrangente para os mutuários.

Não exige pagamento único ou consolidação de empréstimos, o que o diferencia como uma opção prática para quem busca administrar com eficácia suas dívidas estudantis.

O que acontece depois que você se inscreve no programa Fresh Start?

Sob o Departamento de Educação dos EUANovo começo programa, os mutuários elegíveis com empréstimos estudantis inadimplentes têm um ano após o término da pausa no pagamento da pandemia para recuperar a situação regular de seus empréstimos.

Aqui está o que você precisa saber:

Acesso renovado aos benefícios: Seus empréstimos serão relatados como atuais, concedendo acesso a programas de perdão e reembolso de empréstimos estudantis, como reembolso baseado em renda.

Alívio de curto prazo, como adiamento ou tolerância, também fica disponível.

Atualizações nos relatórios de crédito: O registro padrão será removido dos relatórios de crédito, oferecendo uma lousa em branco. É importante ressaltar que Novo começo não conta como uma reabilitação, potencialmente permitindo uma segunda chance se você falhar novamente.

Alívio de Coleções: Os esforços de cobrança cessarão, mesmo após o término da pausa no pagamento do empréstimo estudantil.

Penhora salarial, reembolso de impostose Seguro Social os cheques não serão afetados por um ano após a pausa da pandemia.

Após o término da pausa no pagamento, os pagamentos mensais do empréstimo estudantil serão retomados.

O Novo começo O programa exige que a maioria dos mutuários estabeleça acordos de pagamento a longo prazo, garantindo uma abordagem estruturada ao reembolso da dívida.

O que você pode fazer?

Para maximizar os benefícios do programa Fresh Start, considere estas etapas:

Atualize suas informações de contato: Certifique-se de que seus perfis de gestor de empréstimos e StudentAid.gov estejam precisos para atualizações essenciais.

Explore as opções de reembolso: Os participantes do Fresh Start obtêm acesso a planos de reembolso baseados em renda, com potencial para perdão de empréstimos de serviço público.

Utilize o simulador de empréstimos do departamento para determinar a melhor opção para suas necessidades.

Procure ajuda de curto prazo: Se necessário, reduza os pagamentos ou solicite uma pausa temporária por meio de adiamento ou tolerância.

Entre em contato com seu gestor de empréstimo para obter assistência.

Consulte um consultor financeiro: Sentindo-se sobrecarregado? Um consultor financeiro pode ajudar a revisar suas opções e criar um plano para gerenciar seus empréstimos de maneira eficaz.

À medida que a iniciativa se desenrola, os empréstimos estudantis inadimplentes serão relatados como “correntes” nos relatórios de crédito e as notas negativas serão removidas.

O programa também concede acesso a opções de reembolso e perdão, restabelecendo o potencial para planos de reembolso baseados em rendimentos e Perdão de empréstimo de serviço público.