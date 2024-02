Quanto tempo levará para Mahomes ganhar o salário de Purdy? A enorme disparidade salarial do Super Bowl

Aé Super Bowl LVIII surge no horizonte, a disparidade financeira entre seus dois zagueiros titulares não poderia ser mais pronunciada. Brock Purdyo São Francisco 49ers‘chamador de sinal, enfrentará Patrick Mahomes do Chefes de Kansas City no Allegiant Stadium em Las Vegas no domingo, 11 de fevereiro. O contraste em seus ganhos é um lembrete claro do espectro salarial da NFL – desde a história da Cinderela da liga até seus mais altos escalões de remuneração de quarterback.

Apenas em seu segundo ano, Purdyfamoso apelidado de “Sr. Irrelevante” como a última escolha no draft de 2022, desafiou as expectativas ao liderar o 49ers à beira da glória do campeonato. No entanto, a sua ascensão nos contos de fadas ainda não se traduziu em fortuna financeira. Com um salário de US$ 870 mil por temporada, mais bônus, Purdyos ganhos da empresa são uma gota no oceano em comparação com Mahomes‘, que deve faturar quase US$ 60 milhões este ano.

Esta disparidade salarial destaca não apenas a disparidade entre um MVP estabelecido e uma estrela emergente, mas também as realidades económicas mais amplas da NFL, onde os contratos de novatos contrastam fortemente com os mega-negócios de veteranos.

Apesar de PurdyApesar dos baixos rendimentos de seu colega em relação aos seus pares, seu desempenho tem sido tudo menos irrelevante. Liderando o 49ers ao Super Bowl com esse contrato ressalta o valor incrível que ele trouxe para o time.

Como Purdy se prepara para entrar em campo contra Mahomes, a disparidade financeira será uma nota de rodapé para uma história muito maior: o potencial para uma mudança sísmica na hierarquia de quarterbacks da NFL.

Um forte desempenho no Super Bowl poderia não apenas levar à glória do campeonato para Purdy e os 49ers, mas também preparou o terreno para uma reavaliação significativa de seu valor financeiro em um futuro próximo.

Independentemente do resultado, Super Bowl LVIII promete ser uma vitrine fascinante de talento, determinação e da lacuna sempre presente entre os níveis financeiros da NFL.

Salário de Brock Purdy vs principais contratos da NFL

O abismo financeiro vai além Purdy e Mahomesrefletindo a escala salarial mais ampla do quarterback em toda a liga. Lamar Jackson do Corvos de Baltimore está no topo da lista com um salário de US$ 80 milhões para a campanha de 2023, o que o torna o que ganha mais, superando até mesmo Mahomesque reestruturou seu contrato para ganhar US$ 210,6 milhões até 2026.

Esta reestruturação fixa Mahomes como o quarterback mais bem pago em um período de quatro temporadas, com um lucro anual de US$ 59,4 milhões.

Para colocar estes números em perspectiva, seria necessário Mahomes apenas 16 minutos de jogo para ganhar o que Purdy ganhará durante todo o ano. Outros zagueiros importantes também requerem surpreendentemente pouco tempo para corresponder Purdysalário anual: