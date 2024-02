Que manhã incrível: Bem-vindo à era Ilia Topuria; Além disso, as consequências do UFC 298 e a luta principal do UFC 300 são reveladas

Ilia Topuria é o novo campeão peso pena do UFC após nocautear o ex-campeão Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 298 no último sábado. Com um novo mercado para explorar e um campeão de 27 anos com o estrelato estampado nele, quão grande isso pode ser para a era Topuria?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à vitória de Topuria, ao que pode vir a seguir e à entrada do UFC na Espanha. Além disso, os tópicos incluem o reinado de Volkanovski pelo título de 145 libras chegando ao fim, as reações nas redes sociais por causa disso, Dana White anunciando Alex Pereira x Jamahal Hill como a luta principal do UFC 300, onde resta o UFC 301, e muito mais. .

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

