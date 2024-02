Que manhã incrível: Ilia Topuria está agora em situação de vitória obrigatória antes da luta de Alexander Volkanovski no UFC 298?

Certamente vimos os próximos desafiantes ao título do UFC entrarem na luta pelo título com muita confiança, mas Ilia Topuria pode estar levando as coisas a um nível totalmente diferente, já que sente que enfrentará o campeão de longa data Alexander Volkanovski com facilidade no UFC 298, no próximo sábado? Embora uma vitória certamente o prepare para o estrelato, e se ele não cumprir as luzes brilhantes em Anaheim?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à entrevista de Topuria com Ariel Helwani no The MMA Hour, discute se o desafiante se colocou ou não em uma situação de vitória obrigatória e para onde ele vai dependendo de o resultado. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem as consequências do UFC Vegas 85, os próximos movimentos de Nassourdine Imavov e Renato Moicano após suas vitórias, a luta principal do UFC 300 ainda não foi anunciada e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.