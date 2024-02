Que manhã incrível: Nate Diaz retornará ao UFC em 2024?

Com a luta principal do UFC 300 ainda a ser anunciada, muitos fãs e especialistas declararam que a maior luta que a promoção pode montar para o card seria a trilogia entre Conor McGregor e Nate Diaz? Com Diaz aparentemente querendo fazer as coisas de forma mais independente, sem ter contrato com o UFC, mas a porta ainda aberta após sua saída, Diaz poderia encontrar o caminho de volta ao octógono em 2024?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a conversa sobre o retorno de Diaz à empresa, por que ele não vê isso acontecendo no UFC 300, ou em 2024, e se há uma chance isso poderia acontecer. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a hesitação do UFC em anunciar a luta principal do UFC 300, se algum dia haverá outra estrela como McGregor surgindo no UFC, Kevin Lee anunciando que está saindo da aposentadoria e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.