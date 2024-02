Que manhã incrível: reação à última atualização de Dana White sobre Conor McGregor x Michael Chandler

Enquanto Conor McGregor e Michael Chandler parecem pensar que estão acertando contas durante a International Fight Week, o CEO do UFC, Dana White, revelou que está esperançoso de que a luta aconteça no outono. Esta atualização é algo para o qual devemos estar preparados ou é uma manobra brilhante de White para manter os fãs focados em outro lugar?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage à atualização de White na edição de quarta-feira do The Pat McAfee Show, como os fãs têm respondido de ambos os lados da equação, e discute se isso poderia ou não ser um trabalhar. Além disso, os tópicos incluem eventos no UFC APEX, o próximo acordo de TV do UFC, o que poderia ser a manchete do UFC 300 se Dricus du Plessis x Israel Adesanya não conseguir terminar, o UFC 298 passando despercebido e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.