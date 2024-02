Que manhã incrível: reação ao retorno de Dustin Poirier para o UFC 299, dia selvagem no MMA

Dustin Poirier disse que estava fora do UFC 299 e, pouco menos de cinco horas depois, estava de volta para enfrentar Benoit Saint Denis na co-luta principal do retorno do UFC a Miami. O ex-campeão interino deu início a um dos trechos mais bizarros do MMA, que ficará na memória por muito tempo.

Em uma edição especial do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage a um dia selvagem no MMA, Poirier x Saint-Denis sendo uma tentativa e muito mais. Além disso, as perguntas dos ouvintes sobre tudo relacionado ao MMA são respondidas, incluindo a resposta do CEO do UFC, Dana White, na quinta-feira, algumas das reações estranhas nas redes sociais, o evento UFC Vegas 85 de sábado, UFC 300 e muito mais.

