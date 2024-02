Quem é Natasha Archer, amiga fiel de Kate Middleton que não se separou dela após sua grave operação?

Adepois de receber alta da London Clinic após uma cirurgia abdominal, Kate Middleton embarca em sua jornada de recuperação, contando com o apoio de seu círculo íntimo.

Ao lado do marido Príncipe William e pais Carole e Michael Middletonconselheiro de confiança Natasha Archer desempenha um papel significativo.

Kate Middleton enfrenta Roger Federer em uma partida de tênis antes de Wimbledon

Quem é Natasha Archer?

Arqueiroinicialmente um assistente pessoal para William e Príncipe Harrytornou-se Kateestilista em 2014, por Rainha Isabel IIpedido de elevar seu estilo.

Casado com fotógrafo real Chris Jackson, Arqueiroos laços do palácio com o palácio são fortes, evidentes quando William nomeou-a membro da Ordem Real Vitoriana em 2019.

“NatashaA função principal de é como PA, mas nos últimos meses ela tem ajudado Kate como consultora de estilo”, disse uma fonte a Grazia no passado.

“Natasha e Kate dou muito bem. Ela sempre apoiou e aconselhou Kate – e a Duquesa adora Natashaestilo, então parecia um compromisso óbvio. Natasha tem ajudado Kate a escolher as roupas para a turnê.”

Enquanto Kate não vai precisar Arqueirodos serviços de estilismo durante a recuperação, ela a valoriza como amiga e conselheira, destacada por Archer ser o único membro não familiar a visitá-la Kate no Hospital. ArqueiroO apoio inabalável da atriz ressalta seu duplo papel como estilista e confidente próxima da Duquesa.