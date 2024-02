Quem é Sarah Blake? A modelo OnlyFans com proposta para o pai de Patrick Mahomes

EUnos últimos dias, Patrick Mahomes‘pai foi preso por todos os motivos errados após uma suspeita de DWI no Texas. Marcando na verdade a terceira vez que ele é preso por esse tipo de motivo. Após o incidente, Mahomes Sr., 54, foi acusado de dirigir embriagado pela terceira vez, mas acabou recebendo uma fiança de US$ 10.000. Na manhã de domingo, ele foi libertado menos de 24 horas após sua prisão. Esse tipo de publicidade também está atraindo a atenção dele de outros lugares questionáveis. Para ser mais específico, um famoso Apenas fãs modelo recentemente pediu para participar de uma festa do PlayMakers onde muitos modelos OnlyFans estarão presentes. Uma das organizadoras do evento é Sara Blake, que possui sua própria página OF.

O modelo de conteúdo Sara Blake Cheek OnlyFans quebra barreiras virais

Blake também convidou Patrick Mahomes para o evento

Falando com OutKick sobre a próxima festa em 8 de fevereiro, Sara Blake falou sobre as chances que haverá de convidar algumas das pessoas mais legais que estarão em Las Vegas durante a semana do Super Bowl. Ela não resistiu em mencionar Patrick Mahomes Sr., com quem ela acredita ser um momento divertido para se estar por perto. No entanto, Blake também convidou o QB do Kansas City Chiefs, mas apenas com a condição de deixar o irmão Jackson Mahomes em casa. Aqui está o que Sara disse: “Ao montar uma lista de convidados, decidi encontrar algumas das pessoas mais legais afiliadas ao mundo dos esportes. Em vez dos eventos recentes, alguém que me veio à mente foi o Sr. Mahomes. Não, não o QB para os Chiefs, mas para seu pai. Ele parece ser divertido. Embora Patrick Jr. ainda seja convidado, desde que deixe seu irmão em casa. “

Sara Blake é uma Apenas fãs modelo com seguidores populares que a tornou milionária devido ao seu sucesso na indústria de conteúdo adulto. Ela e seu marido Matt Cheek já declararam que estão ganhando mais de US$ 30.000 cada um por mês e confessaram que já ganharam US$ 3 milhões somente em 2023. Devido à sua popularidade, Blake está realizando eventos como o da próxima quinta-feira com empresas como FHM Magazine e Babes in Toyland. Esta última é uma instituição de caridade para crianças, o que é uma boa causa, pensando bem. Então, talvez Patrick Mahomes Sr. gostaria de aceitar esse convite?