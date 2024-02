Quem pode se inscrever no CONCURSO CAMAR com salários de R$ 8.245,00?

Concurso Camar oferta quase 200 vagas

Com quase 200 vagas, o concurso Camar anuncia que as inscrições estão abertas. Portanto, os interessados deverão se cadastrar o quanto antes.

Oportunidades no concurso Camar

Foi recentemente divulgado o edital para o concurso CAMAR 2024, oferecendo um total de 190 vagas imediatas para o Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica.

Ampla Variedade de Especialidades

As oportunidades abrangem uma variedade de especialidades médicas, incluindo Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria e Psiquiatria. A distribuição das vagas contempla diferentes lotações, proporcionando uma gama diversificada de escolhas para os candidatos.

Fases edital CAMAR

Veja a seguir as etapas do edital CAMAR:



Provas Escritas: Nesta fase, os candidatos serão avaliados por meio de exames escritos. Essas provas têm caráter classificatório, mas também eliminatório.

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC): Verificação adicional da identidade dos candidatos para garantir a correção das informações fornecidas.

Cada uma dessas etapas é eliminatória, ou seja, os candidatos que não atenderem aos requisitos em qualquer uma delas são desclassificados do concurso Camar.

Provas Objetivas do concurso Camar

A etapa inicial do concurso CAMAR é composta pelas Provas Escritas, abrangendo diversas disciplinas essenciais para a avaliação dos candidatos:

a) Gramática e Interpretação de Texto (GIT): Esta seção visa avaliar a proficiência dos candidatos em gramática e interpretação de texto.

b) Conhecimentos Especializados (CE): Nesta parte, serão abordados assuntos específicos relacionados à especialidade escolhida pelo candidato.

c) Redação (RED): Além das provas objetivas, os participantes também serão avaliados em habilidades de redação.

As provas objetivas (GIT e CE) do concurso Camar consistirão em 60 questões de múltipla escolha, cada uma apresentando quatro opções de respostas. O tempo total disponível para a realização das provas é de 4 horas e 20 minutos.

Avaliação nas Provas Objetivas

Os candidatos do concurso Camar serão avaliados em duas áreas distintas:

Gramática e Interpretação de Texto: Avaliação da proficiência linguística.

Os graus atribuídos a essas provas do edital CAMAR estarão na escala de 0 a 10. Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem uma média final igual ou superior a 6,0000.

Avaliação do Condicionamento Físico concurso Camar

O Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) constitui uma etapa crucial do processo seletivo.

Avaliação na Prova Prático-Oral (PPO)

A fase da Prova Prático-Oral desempenha um papel crucial na avaliação dos candidatos, enfocando diversos aspectos que validam sua aptidão e competência profissional. Os critérios avaliados incluem:

Habilidade e Domínio Técnico: Avaliação da proficiência técnica e da habilidade prática do candidato.

A PPO não apenas verifica a habilidade prática, mas também ratifica os conhecimentos previamente demonstrados na prova objetiva de Conhecimentos Especializados (CE).

Cada quesito da prova do concurso Camar será registrado com um grau atribuído, variando de 0 a 10,00, com aproximação até a casa centesimal. Este processo detalhado de avaliação visa garantir uma análise minuciosa e justa das competências dos candidatos.

É importante destacar que a execução da Prova Prático-Oral está sujeita às normas estabelecidas pela Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, combinada com a Resolução CFM n° 2.226/2019 (Código de Ética Médica). Dessa forma, os candidatos são avaliados não apenas quanto aos conhecimentos técnicos, mas também em conformidade com os princípios éticos e regulamentações que norteiam a prática médica.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no período de 8 de fevereiro a 11 de março, no site da FAB, ao custo de R$ 150,00.